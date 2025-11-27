Horoskop za petak: Rakovi trebaju odvojiti emocije i posao, a djevice utišati ego

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete zlatnu sredinu i dogovorite se. POSAO: Pokazat ćete se kao vrlo pristupačni. Uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Svoje zamisli zapišite i arhivirajte.

Bik

LJUBAV: Ako uspijete zanemariti mane voljene osobe, vaš međusobni odnos držat ćete u ravnoteži. Potrudite se. POSAO: Znate da ništa nije sigurno, ali očekujete da ćete dobro proći. Na neki način vi se kockate. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.

Blizanci

LJUBAV: U svoj stil zavođenja unijet ćete više mašte i senzibilnosti. Mnogima će se to svidjeti. Ne pričajte bez potrebe. POSAO: Niste svjesni koliko ste napredni. To će vam danas postati potpuno jasno kroz suradnju s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše ideje su zanimljive.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Iako ćete se vi svojski truditi biti ljubazni, teško će vam padati grubosti partnera, ako i okolnosti koje vam ne idu na ruku. POSAO: U poslovnoj suradnji s drugima dolazit će do izražaja vaš emotivni stav. Pokušajte posao odvojiti od osjećaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.

Lav

LJUBAV: Danas nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. POSAO: Uslijedit će nepromišljeno postupanje vaših nadređenih zbog kojih ćete se osjećati povrijeđeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo uživati.

Djevica

LJUBAV: Vaša veza razvijat će se dobro ako u njoj ne očekujete senzacije. Ne potencirajte scene. Nije potrebno. POSAO: Neki pod svaku cijenu žele završiti jedan posao i imaju izgleda da to učine odlično. No treba i živaca za to. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se osjećaja vlastite važnosti.

Vaga

LJUBAV: Još će biti malo natezanja u osobnim odnosima, ali ne takvog da bi oni bili ugroženi. POSAO: Da bi ostvarili svoje nove zamisli, prvo treba dovršiti jedan posao koji je ostao stajati po strani. ZDRAVLJE&SAVJET: Krenite s kućnim popravcima.

Škorpion

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima ovaj put ne slušajte savjet prijatelja, koliko god bio dobronamjeran. POSAO: Još traju male čarke oko nove kadrovske križaljke ili oko dijela posla povezanog s uslužnim temama. ZDRAVLJE&SAVJET: Manji problemi s kožom na licu.

Strijelac

LJUBAV: Imat ćete potrebu pokazati svoje emocije i doživjeti drugu stranu na nov način. Bit će nešto nemira, ali veza je u redu. POSAO: Mnogi koji danas idu na posao mogli bi biti malo protežirani i biti pušteni kući prije kraja radnog vremena. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte stvari previše k srcu. Proći će.

Jarac

LJUBAV: Iz idealističko-romantične ulazite u fazu prizemljenije ljubavne stvarnosti. Od sad uživate u malim stvarima. POSAO: Oni koji se bave alternativnim djelatnostima bit će uspješni i popularni. Svi ostali čitat će između redova. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se.

Vodenjak

LJUBAV: Doći će do prolaznog nemira u vašim osobnim odnosima. Vi ćete biti previše revolucionarni, a partner osjetljiv. POSAO: Čim završite s poslom, posvetit ćete se kući, obitelji, svom domu. Mnogi će uživati u obiteljskom ozračju. ZDRAVLJE&SAVJET: Provedite neko vrijeme u tišini.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete spojiti voljenu osobu s društvom i tako provesti jednu ugodnu večer ili popodne. POSAO: Na radnom mjestu osjetit ćete mir i stabilnost. Zagonetke će ostati drugima da ih rješavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.