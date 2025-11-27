403 Forbidden

Ljepota
HAIR TRENDOVI

Serrated bob preuzima titulu najtraženije frizure za zimu - evo kako ga nositi

Žena.hr
27. studenoga 2025.
Serrated bob preuzima titulu najtraženije frizure za zimu - evo kako ga nositi
Profimedia
Nazubljeni, odnosno serrated bob, nameće se kao jedan od najpoželjnijih trendova sezone, zahvaljujući svojoj mekoj teksturi, prirodnom pokretu i profinjenom, ali modernom karakteru. Inspiriran izgledima Lily Collins i drugih zvijezda, ovaj stil donosi svjež pristup klasičnom bobu i već osvaja beauty scenu

Kako temperature padaju i približava se kraj godine, modni i beauty svijet ponovno se okreće kratkim frizurama koje unose lakoću i dinamiku u svakodnevni izgled. Iako je klasični bob već godinama jedna od najtraženijih kratkih frizura, ove zime njegovo će mjesto zauzeti suvremenija i razigranija verzija: nazubljeni, odnosno serrated bob. Ovaj trend već bilježi porast popularnosti, a sve više žena, u potrazi za osvježenjem i novim početkom, odlučuje se upravo za ovu chic varijantu.

Nazubljeni bob predstavlja modernu reinterpretaciju tradicionalnog boba, stvarajući efekt koji izgleda lepršavo, lagano i potpuno nenametljivo. Profesionalni frizeri opisuju ga kao evoluciju klasičnog reza, gdje se osnovna linija najprije precizno oblikuje, a zatim nježno razbija britvicom kako bi vrhovi dobili raspršen, pomalo razbarušen karakter. Upravo ta tekstura daje frizuri dojam effortless stila, kao da se sama kreće i prilagođava pokretu. Prema riječima stručnjaka, ova tehnika izvrsno pristaje svim tipovima kose: ravnoj kosi daje mekoću i fluidnost, valovitoj prirodno nedovršen izgled, dok kovrčavoj kosi donosi nježniji rub koji ostavlja oblik podatnim. Čak i tankoj kosi pristaje dobro, ako je pravilno izvedena, jer pruža volumen bez previše stanjenja vrhova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Gigi Hadid (@gigihadid)

Popularnost ove frizure raste i zahvaljujući slavnim osobama koje su je prigrlile kao idealan spoj modernosti i elegancije. Jedno vrijeme nosila ju je manekenka Gigi Hadid, a i glumica Lily Collins primjer je kako nazubljeni bob može djelovati ženstveno, sofisticirano i modno osvježavajuće. Ovu frizuru biraju i brojne druge glumice, modeli i influencerice koje vole spoj minimalizma i teksture. Njegov šarm leži u tome što se lako prilagođava osobnom stilu, bilo da preferiraš uredniji, pariški pristup ili nešto opuštenije i ležernije izdanje.

Na kraju donosimo nekoliko ideja s Instagrama koje mogu poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak kod frizera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli elsa❤️ (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Franny (@frannfyne)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli MERIT (@merit)

 

Pročitajte još o:
Bob FrizureHair TrendoviTrendovi FrizuraZima
