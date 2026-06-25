Horoskop za petak: Blizancima je dan za flert; djevice, držite se rutine

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Vatrena energija pulsira vašim vezama. Mogli biste voditi hrabre, spontane razgovore koje ste dugo odgađali, a ishod bi mogao biti bolji od zamišljenog. Vaša svjesnost o tome kako djelujete na partnera pomoći će vam da izbjegnete nesporazume. POSAO: Iako ste samouvjereni u društvenim situacijama, kod kuće vlada nesigurnost. Na poslu je vaša pokretačka snaga neupitna, no izbjegavajte žurbu. Strpljiv pristup donijet će bolje rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Manjak sna mogao bi utjecati na raspoloženje. Uravnotežite visoku energiju trenucima odmora. Vjerujte instinktu kad je riječ o pravom trenutku za akciju.

Bik

LJUBAV: Odnos koji je djelovao pomalo čudno napokon se vraća na svoje mjesto. Shvatit ćete da ste se previše trudili pronaći savršene riječi. Nježni razgovori i iskrene geste danas jačaju povjerenje. Usporite i uživajte u romantičnoj udobnosti. POSAO: Ovo je izvrstan dan za odluke o preuređenju doma ili ureda jer ste praktični. Ipak, razgovori s kolegama mogli bi biti zbunjujući. Vaša poznata upornost dovest će do vidljivih rezultata. ZDRAVLJE&SAVJET: Blagostanje ćete pronaći u mirnom okruženju. Financijski, birajte konzervativne opcije. U svemu što danas radite, odaberite udobnost i kvalitetu.

Blizanci

LJUBAV: Vaš ljubavni život ispunjen je zaigranom energijom, idealnom za flert i dijeljenje snova. Moguća je zanimljiva komunikacija s osobom iz poslovnog okruženja, no pazite da sve ostane u granicama šarma. POSAO: Tijekom dana morat ćete odlučiti o prioritetima. Mars u vašem znaku daje vam više energije no inače, pa ćete uspjeti obaviti sve što trebate. Poslovne prilike mogu stići kroz neočekivane vijesti. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalnu napetost oslobodite kretanjem. Ostanite otvoreni za iznenađenja - danas su sitnice te koje čine razliku.

Rak

LJUBAV: Toplina doma i nježne geste produbit će vaše romantične veze. Sunce u vašem znaku naglašava potrebu za bliskošću. Mogli biste uživati u iznimno romantičnim trenucima s voljenom osobom. POSAO: Na pomolu je velika poslovna prilika. Iako ćete osjećati umor, vaša ljubaznost osigurat će skladnu radnu atmosferu. Financijski razgovori s autoritetima bit će praktični i uspješni. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno zdravlje cvjetat će uz mirne, ritmične rutine. Ljubaznost, i ona koju dajete i ona koju primate, olakšat će vam današnji put.

Lav

LJUBAV: Vaša karizma je na vrhuncu, a Venera u vašem znaku čini vas neodoljivima. Romantične prilike privučene su vašim sjajem. Netko će danas vidjeti pravu osobu iza vaše vanjštine i to će ga privući. To je vaš istinski magnetski dio. POSAO: Imate snažne ideje o putovanjima ili obrazovanju. Na poslu će se pojaviti trenuci da zablistate, ali timski napori danas sjaje jače od solo poteza. Nemojte sumnjati u sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na manje financijske izazove. Luksuz je sladak, ali sigurnost donosi dublje zadovoljstvo. Sijajte iskreno i drugi će slijediti vaše vodstvo.

Djevica

LJUBAV: Pod nježnim nebom budi se duboka, duševna veza. Podijelite nade s nekim u koga imate povjerenja. Razgovor kojeg ste se pribojavali napokon će se dogoditi, a osjećat ćete se mnogo bolje. Druga strana je otvorenija nego što ste očekivali. POSAO: Otvaraju se novi profesionalni putevi. Zauzmite praktičan pristup, ali ne sumnjajte u svoj talent. Iza kulisa ćete vidjeti rješenja za pitanja zajedničke imovine. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredne rutine osvježit će vašu energiju. Pažljivo planiranje budžeta donosi korist. Mali koraci stvaraju najveći zamah.

Vaga

LJUBAV: Harmonične vibracije prožimaju vaše odnose, čineći ovo savršenim danom za isprike ili iskrene razgovore. Partner bi vas mogao ugodno iznenaditi. Impresionirat ćete druge svojim promišljenim prijedlozima. POSAO: Nakon nedavne zbunjenosti, jasnoća se vraća u poslovne planove, osobito ako se usredotočite na suradnju. No, razgovori sa ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećaji koje ste dugo držali ispod površine mogli bi eruptirati. Pronađite svoj centar. Mirno okruženje podići će vam duh.

Škorpion

LJUBAV: Strasti tiho ključaju, donoseći suptilne promjene u intimnosti. Mjesec u vašem znaku pojačava sve osjećaje, pa ćete sve doživljavati intenzivnije. To vas čini pronicljivijima, ali i ranjivijima. Iskrenost je ključna. POSAO: Nešto na poslu vas muči. Privući će vas projekt koji zahtijeva uvid ispod površine - vjerujte instinktima. Budite strpljivi; strategija sporog građenja isplatit će se više od ishitrenih rizika. ZDRAVLJE&SAVJET: Fizička i emocionalna snaga rastu kroz duboki odmor. Poštujte ono što osjećate, ali još ne možete dokazati. Intuicija je vaš najjači saveznik.

Strijelac

LJUBAV: Avanturistička ljubav je u zraku. Pokrenite nova iskustva, čak i ako je to samo promjena krajolika. Humorom prevladajte sve izazove. Potreba za komunikacijom je naglašena, stoga podijelite svoje brige. POSAO: Ovo je fantastičan dan za izradu planova putovanja jer imate realne ideje. Profesionalni optimizam podiže projekte. Ipak, razgovori o zajedničkoj imovini mogu biti nejasni. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate jasnu sliku o tome kamo vaš život ide, ali danas razmislite o koracima do cilja. Recite "da" otkrićima.

Jarac

LJUBAV: Dosljednost jača emocionalne veze, osobito kada odvojite vrijeme za zajedničke rituale. Bit ćete puni emocija i spremni ih podijeliti. Iznenadit će vas spoznaja da je prijatelj više uključen u vašu situaciju nego što ste mislili. POSAO: Napredak dolazi iz praktične upornosti. Mrzite rasipanje, a danas biste mogli dobiti financijsku podršku za poboljšanja kod kuće. Ipak, razgovori s partnerima mogli bi vas zbuniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravlje je podržano jednostavnošću i svjesnim rutinama. Dopustite ljudima da vam pomognu. Gradite temelje za sutra.

Vodenjak

LJUBAV: Svježi uvidi potaknut će promjene u romantičnim situacijama; prihvatite otvorenost. Bliska osoba danas želi više vaše pažnje - ne samo da sjedite pored nje. Niste mentalno prisutni, a to se primjećuje. POSAO: Vaše inventivne ideje bit će primijećene ako se usudite podijeliti ih. Razgovori s partnerima bit će praktični. Teško branite vlastite interese, ali podrška neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Podignite raspoloženje kroz zajednicu ili vježbanje. Prihvatite inovacije, čak i ako se čine neprovjerenima.

Ribe

LJUBAV: Ljubav se danas osjeća intuitivno. Susreti poput snova ili suptilne geste donose utjehu. Ipak, potreban je oprez jer bi vas intuicija mogla prevariti. Romantika je na klimavim nogama. POSAO: Ovo je produktivan dan za vas. Svjesni ste da još niste tamo gdje želite biti, ali to vas motivira. Posao može donijeti tihe nagrade - oslonite se na kreativnost i suosjećanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nježno se brinite o sebi i odmarajte. Vjerujte srcu, ali danas intuiciju koristite s dozom opreza.