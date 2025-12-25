Horoskop za petak: Rakovi se trebaju naspavati, a jarci izaći među ljude

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Potrudit ćete se biti pristojni i ljubaznim ponašanjem nadilaziti prazninu u osobnim odnosima. POSAO: Zaposleni u umjetničkim djelatnostima iznjedrit će posebna djela. I ostali će biti vrlo kreativni i drukčiji od svih drugih. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se poput ptice u zraku.

Bik

LJUBAV: Dvojit ćete između potrebe za samoćom u kojoj sagledavate dublje stvari i želje za izlaskom među ljude s površnim razgovorima. POSAO: Vaša očekivanja od drugih velika su, jer vi sami radite predano i profesionalno. No nisu svi kao vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je upečatljiv san.

Blizanci

LJUBAV: Danas bi moglo doći do malih prolaznih zatezanja u osobnim odnosima. Uz dovoljno ljubavi i takta naći ćete kompromis. POSAO: Malo ćete usporiti, ali vam drugi oko vas neće dopustiti da stanete. Svojim kontaktima poticat će vas da idete dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite dan.

Rak

LJUBAV: Malo ćete se dublje zamisliti o svojim emotivnim potrebama i uspoređivati to s onim što dobivate. POSAO: Način na koji biste nekome mogli pomoći poseban je. Ne očekujte ništa konvencionalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Lav

LJUBAV: Uspjet ćete u potpunosti pokazati ono što osjećate. Bit će to dobro. Važno je jedino da ne pričate previše. POSAO: Vaša inteligencija pokazat će se kao vrlo maštovita i pronicljiva u isto vrijeme. Imat ćete briljantne ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki djeluju u ilegali.

Djevica

LJUBAV: Vaše samopouzdanje bit će nakratko poljuljano, no brzo ćete uvidjeti da vas druga strana zaista voli. POSAO: Vaši posebni talenti mogli bi ostati neiskorišteni ako ne prihvatite suradnju s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realni u svojim procjenama.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je odličan dan za svaku vrstu druženja punog dobrih namjera i iskrenosti. Izađite, prošetajte, volite se. POSAO: Mnogi će se uspjeti kreativno izraziti, a njihove umjetničke ideje bit će prihvaćene. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se budućnosti.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete snažni i sigurni u sebe, ali ćete emocije ipak pokazivati sa zadrškom. Za to nemate razloga. POSAO: Neki će se razmatrati mogućnosti svog profesionalnog usavršavanja. Činit će im se da mogu još dosta toga naučiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte.

Strijelac

LJUBAV: Osjećat ćete se kao da se ne možete uhvatiti ni za što sigurno. U pravu ste, ali razmislite koliko ste sami zaslužni za to. POSAO: Suradnja s drugima umarat će vas i činiti nervoznim jer ćete imati osjećaj da stalno nešto morate objašnjavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se vježbama istezanja.

Jarac

LJUBAV: Ako izađete među ljude, naići ćete na niz prilika za ugodna poznanstva površnog karaktera. Dobro za zabavu. POSAO: Shvatit ćete da se nakratko treba vratiti na početak i tamo preustrojiti jedan dio posla. Učinit ćete to, pa makar i s mukom. ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko nije savršen.

Vodenjak

LJUBAV: Neobaveza druženja uz kavicu mogla bi se lako pretvoriti u nešto više. Bit ćete ugodno iznenađeni ovom mogućnošću. POSAO: Ako imate neke zanimljive, umjetničke i uopće inventivne ideje, sad je vrijeme da ih izrazite ili barem stavite na papir. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na istraživanju detalja.

Ribe

LJUBAV: Partner će vam ukazati način kako bolje izražavati emocije. Rado ćete prihvatiti njegov (njen) stil. POSAO: Na blag način odlično ćete se povezati s nadređenima, kao i s podređenima. Svi ćete izgledati poput velike obitelji. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.