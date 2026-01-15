403 Forbidden

Horoskop za petak: Blizanci, šutite i volite; jarci neka razmisle o svojim odlukama

Žena.hr
15. siječnja 2026.
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete pomalo razapeti između mogućnosti da uživate s voljenom osobom ili s društvom. Dijelit ćete to u dva vremena. POSAO: Budite ono što jeste, ali poštujte i pravila struke. Ako niste sigurni, potražite savjetnike. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se potrebe da se namećete drugima.

Bik

LJUBAV: Ako se fokusirate na svoj smisao za humor, uspjet ćete pobijediti i odagnati sve ljubavne brige. POSAO: Danas treba poraditi na realnijoj procjeni posla, te se što više povezati s drugima. Imate dobre ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Zreliji ste od većine.

Blizanci

LJUBAV: Nastavlja se vaše ugodno ljubavno razdoblje. Granica su jedino vaše riječi koje ovaj put ne moraju biti najbolje izabrane. Šutite i volite. POSAO: Bit ćete zaigrani i spremni rješavati i najveće probleme. Ništa vam neće biti teško, a s umorom ćete s humorom. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživat ćete u lijepom danu.

Rak

LJUBAV: Posvećenost idealima pomoći će vam da nadvladate frustracije u osobnim odnosima. Neki se mole Bogu. POSAO: Što god da radite, držite se ustanovljenih pravila i pitajte svoje suradnike koji znaju posao.  ZDRAVLJE&SAVJET: Ne svađajte se.

Lav

LJUBAV: Sjetit ćete se jednog starog problema i on će vas nadahnuti kako riješiti sadašnji. Uspjet ćete uz takt. POSAO: Vjerojatno nećete dijeliti mišljenje svog šefa, ali ćete mudrim postupanjem naći načina da surađujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se i odmorite.

Djevica

LJUBAV: Znate da je sreća u malim stvarima i ne tražite čuda u osobnom životu. Uz takav pristup i danas ste sretni. POSAO: Danas ćete u svim poslovnim pitanjima maksimalno koristiti svoju intuiciju. Ipak, uzmite u obzir i vanjske pokazatelje. ZDRAVLJE&SAVJET: Kompletna ste osoba.

Vaga

LJUBAV: Prihvatit ćete realnost i nastaviti graditi svoju vezu najbolje što znate. Sad shvaćate koliko vas partner voli. POSAO: Uvažavajući druge postići ćete vrlo dobre rezultate. Namećući svoj stav samo ćete se udaljiti.  ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro je razmišljati.

Škorpion

LJUBAV: Pred vama su novi izazovi koji će vas inspirirati za veća djelovanja u ljubavi. Naći ćete ravnotežu. POSAO: Znat ćete se prilagoditi svakoj novoj situaciji jer će vaš šarm i sposobnost diplomacije biti na visini. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je kašalj.

Strijelac

LJUBAV: Danas bi mogla pasti spoznaja o tome da ste zreli početi živjeti zajedno. U drugom slučaju, rješavate neke obiteljske teme. POSAO: Nastojat ćete uživati u svakom trenutku radnog vremena bez previše misli o problemima. Njih ionako uvijek ima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazna neravnoteža u organizmu.

Jarac

LJUBAV: Vaš ljubavni plan mogao bi vam se obiti o glavu. Niti je pametan, niti moralan. Bolje je poslušati druge. POSAO: Uspijevat ćete držati konce u svojim rukama kroz najrazličitije teme i bavljenja. Sve vam ide dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Pretjerivanja u konzumacijama, posebno slatkog.

Vodenjak

LJUBAV: Moguće je da će vas vanjske okolnosti trgnuti iz vaših snova i maštarija. Trebat će stvari sagledati realno. POSAO: Dok radite svoj svakodnevni posao, vi sve više vrtite u glavi film nekih sasvim novih ideja koje bi isti unaprijedile. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbor je vaš.

Ribe

LJUBAV: Dok prolazite malu ljubavnu sušu, u glavi ćete razmišljati o svojim ljubavnim prioritetima i što vam je u vezi važno. POSAO: Faza gomilanja financijskih rezervi je završena. Sad možete osmisliti plan kako uložiti zarađeni novac. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će otići u prirodu.

