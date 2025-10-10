Horoskop za petak: Vage će imati nesuglasice na poslu zbog pauze, rakovi su puni energije

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Bavit ćete se svojim malim tajnama. Njihove analize zaokupit će većinu vašeg vremena koje bi inače proveli s nekim udvoje. POSAO: Na kraju jednog projekta pokazat će se da ste napravili više nego ostali ili više nego što ste sami očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Malo usporite.

Bik

LJUBAV: Ako ste u vezi, nastojat ćete ljubaznim i mirnim pristupom održavati solidan status quo. Samci će zasad samovati. POSAO: Držite se provjerenih pravila i poštujte zadane obrasce. Sve van tih granica moglo bi izazvati propuste ili zbrku. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Blizanci

LJUBAV: Bili vi u vezi ili sami, bit ćete nesigurni i s nizom pitanja kamo sve ovo vodi. Od vas se traži veća doza tolerancije prema svemu. POSAO: Vaši kolege danas će se pokazati kao vrlo vješti u umjetničkim ili kreativnim temama. Izrazit će se, a vi ih pratite. ZDRAVLJE&SAVJET: Duboko dišite.

Rak

LJUBAV: Nastavit ćete uživati u društvu vama dragih osoba. Mladi Ovnovi i Ovnice mogli bi se čak i zaljubiti. POSAO: Tijekom današnjeg dana primijetit ćete da radite sve lakše i lakše, a pored toga drugi vas počinju hvaliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste pokrenuti brda.

Lav

LJUBAV: Izgledno je izražavanje emocija od osobe s kojom radite ili će vam vaša najdraža osoba doći na posao. POSAO: Bez obzira na to što niste bogataš, danas ćete zaključiti kako ste zadovoljni svojim prihodima. Nije sve u novcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Potpuno ste u pravu.

Djevica

LJUBAV: Izgledan je trošak na koji niste računali i to zbog jedne vama drage mlade osobe. Vaša veza inače lijepo napreduje. POSAO: U poslu sve više uživate i uspijevate spajati ugodno s korisnim. To vas motivira da razvijate nove zanimljive ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Godit će vam svjež zrak.

Vaga

LJUBAV: Druga strana će vam danas pokazati svoju nježniju stranu ili će vam se povjeriti. Budite pažljivi i sjetite se kako je vama bilo. POSAO: Manje nesuglasice bit će povezane s temom pauza na poslu, ali generalno za vas se sve stvari poboljšavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Ugodite si nečim što volite.

Škorpion

LJUBAV: Povjerenje koje od vas očekuje druga strana bit će učvršćeno ako se potrudite biti dobar slušač. Nije to tako teško. POSAO: Mogli biste započeti novi posao ili novi projekt. Spremni ste za borbe i pregnuća koja vas čekaju na putu tog ostvarenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Sagledavajte realitete.

Strijelac

LJUBAV: Odličan je dan za ljubav i za izražavanje osjećaja. Mnogi će danas otvoriti dušu i pokazati svoje lavlje srce. POSAO: Čak i ako ne budete sasvim jasni, razumjet će vas jer ćete biti uvjerljivi zbog emocija koje ćete unositi u ono što radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete prihvaćeni.

Jarac

LJUBAV: Vi ćete i danas nastaviti sa svojim ljubavnim uspjesima. Vezani će biti sretni, a samci neka svakako izađu. Sve je moguće. POSAO: Kako radni sati budu odmicali, vi ćete se sve više u mislima prebacivati uvečer za koju planirate ugodno druženje. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i vedri.

Vodenjak

LJUBAV: U dubini duše osjećat ćete nesigurnost zbog praznjikave situacije u ljubavnom životu. Nemojte se unositi u to. POSAO: Ako malo zastanete, vidjet ćete da se većina stvari razvija sve bolje i bolje. Stoga se ne zamarajte sitnicama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može sve biti savršeno.

Ribe

LJUBAV: Ne bojte se vlastite ozbiljnosti i ozbiljnih namjera. Možda je sada vrijeme kad to možete pokazati i u osobnim odnosima koji su dobri. POSAO: Ono što vi sada razvijate i gradite, sigurno je i vjerojatno će se razviti u dugoročan posao. Samo nastavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zabranjeno opustiti se.