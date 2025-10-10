Ove jeseni nosimo tenisice u čokoladno smeđoj nijansi jer su najljepše
Bijele tenisice godinama su bile nezaobilazni klasik, ali ove jeseni njihovo mjesto zauzima nova it-boja – čokoladno smeđa. Ova topla i elegantna nijansa savršeno se uklapa u jesenske kombinacije, bilo da biraš ležerne outfite za svaki dan ili chic varijante za večernje izlaske. Posebno su popularni modeli od brušene kože koji izgledaju izuzetno sofisticirano, a opet dovoljno casual za svakodnevno nošenje.
Trend su prepoznale i slavne zvijezde – od Emily Ratajkowski do Dakote Johnson – pa ne čudi da su čokoladno smeđe tenisice već postale statement komad među trendsetericama. Njihova najveća prednost je što se lako kombiniraju: jednako dobro izgledaju uz traperice i baloner, satensku suknju i pleteni pulover, pa čak i uz poslovne komplete kojima daju dozu opuštenog šarma.
Zemljani tonovi uvijek su u središtu jesenskih modnih priča, a smeđa u čokoladnoj nijansi ističe se kao nova neutralna boja koja unosi toplinu u svaki look. Zato ne čudi da ih danas možemo pronaći u ponudi brojnih brendova, od luksuznih do high street kolekcija, što ovaj trend čini dostupnim svima.
S obzirom na to da je upravo čokoladno smeđa nijansa među najvećih trendovima ove jeseni, tenisice u toj boji savršen su dodatak jesenskoj garderobi. U potrazi za onim najboljim modelima, istražili smo što nude poznati brendovi, a naše favorite donosimo u nastavku.