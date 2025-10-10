Otkačena kombinacija gospođe iz centra dokaz je da moda ne mora biti dosadna

Simpatična gospođa čest je gost zagrebačke špice, a nerijetko nas oduševljava svojim modnim izričajem

Da se žene u zlatnim godinama znaju odjenuti, dokazuje i gospođa sa zagrebačke špice koja nas je iznenadila originalnim i upečatljivim outfitom. Samouvjerena gospođa odlučila se za monokromatski outfit u sivoj boji. Široke isprano sive hlače uskladila je s balonerom u istoj nijansi. Sivi outfit dodatno je naglasila crnim detaljima poput velike vrećaste torbe i crnih trokutastih retro naočala.

Pavao Bobnac/Dosadni fotograf

Izbor obuće pao je na neobične cipele s prorezima, a oko vrata zavezala kožnu maramu/ogrlicu. Naizgled jednostavan outfit, osvježila je crvenim ružem i okruglim srebrnim naušnicama. Simpatična gospođa čest je gost špice, a nerijetko nas oduševljava svojim modnim izričajem.