Horoskop za nedjelju: Vodenjacima se smiješi financijski dobitak, blizanci će biti nervozni

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Neke tajne mogle bi isplivati na površinu i tako vam razjasniti ono što vas je do nedavno mučilo. POSAO: Vaši izgledi varirat će iz trenutka u trenutak. Neće se pokazati čvrsto uporište za vašu promociju. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će bogatih snova.

Bik

LJUBAV: Danas se u vašem ljubavnom životu neće događati ništa posebno novo, ali će vas prijatelji pozvati na druženje. POSAO: Konačno će se definirati jedan poslovni plan u skladu s kojim će se razvijati i vaša karijera i status. ZDRAVLJE&SAVJET: Živčanost. Olabavite.

Blizanci

LJUBAV: Neki će svoju najdražu osobu povezati s obitelji iz koje potječu. Bit će to emotivan susret za obje strane. POSAO: Odličan je dan za kreativno povezivanje s ljudima. Iznjedrit ćete nove specifične načine komunikacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne obraćajte pažnju na male nervoze.

Rak

LJUBAV: Budite taktični u ponašanju i izražavanju, te ne reagirajte u trenutku. Prvo promislite, a onda recite. I sve će biti dobro. POSAO: Važno je da ne ustrajavate na svojim idejama, nego da prije pokušate prihvatiti ideje drugih. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi.

Lav

LJUBAV: U osobnim odnosima dolazit će do sve više harmonije, a vi ćete biti sve zadovoljniji. Stvari idu kako treba. POSAO: Uhvatit ćete se u koštac s novim izazovima. Bit će to prava mala avantura koja će vas i zabaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na grlo.

Djevica

LJUBAV: U vašem privatnom životu sada je sve onako kako treba biti. Zbog toga vas neumjesna pitanja ni najmanje ne brinu. POSAO: Pokušavate sebe naučiti da stvari primate onako kako dolaze. Imate odličan plan, ali uvijek nešto iskrsne. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali stresovi koje dobro podnosite.

Vaga

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu neka danas obrate pažnju na osobe iz svoje radne sredine. POSAO: Danas biste se na radnom mjestu mogli pokazati kao pravi genijalac. Imat ćete sjajne ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste vedrine i zračite na sve oko sebe.

Škorpion

LJUBAV:: Kako dan bude odmicao, vas će sve više obuzimati potreba za nježnošću i pažnjom. Imate pravo na to. POSAO: Svi oni čiji je posao istraživačkog karaktera danas bi mogli doći do zanimljivog otkrića. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i smirite se.

Strijelac

LJUBAV: Osjećat ćete se sve bolje, bilo da ste sami, bilo u paru. Prepoznajete da se u vaš osobni život vraća optimizam. POSAO: Na poslu će vam jasno pokazati da cijene vaš trud i znanje. To će vas još više motivirati za dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražujte novosti.

Jarac

LJUBAV: Odličan je dan za sve one koji su zaljubljeni, mladi i željni društva. I vezani će istinski uživati. POSAO: Trebat će poraditi na jednom poslu od prije. Vjerojatno se radi o prenamjeni ili o nekim korekcijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Snalazite se dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Rado biste se zabavili, ali okolnosti će smirivati takve potrebe. Vaša veza je korektna uz nešto manje izazova. POSAO: Odlično ćete uočiti dobru financijsku priliku, a i vaša kreativnost bit će na zavidnoj razini. ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazite se.

Ribe

LJUBAV: Iako ćete vi biti prilično osjetljivi i skloni analizama, objektivno se vaš privatni život poboljšava. POSAO: Mogli biste proširiti svoje poslovne horizonte novim znanjima, modernijim pristupom i istraživanjem bez kompromisa. ZDRAVLJE&SAVJET: Probavni sustav bit će osjetljiv.