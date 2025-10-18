Horoskop za nedjelju: Vage trebaju zauzeti stav, rakovi imaju probleme ljubavne probleme

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Nemojte sebe mučiti jalovim pitanjima. Radi se o tome da jednostavno treba pričekati dok se stvari same ne razbistre. POSAO: Neki vaši kolege danas će biti sentimentalni, a vi ćete ih uveseljavati i tješiti svojim šalama. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki kreću na individualni sport.

Bik

LJUBAV: Vaš unutrašnji glas odredit će i vaše ponašanje u privatnom životu. Bit će vam lijepo, a u duši ćete biti ispunjeni. POSAO: Prihvaćat ćete sve opcije jer ćete u sebi imati snagu da nadilazite granice. Bit ćete zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete.

Blizanci

LJUBAV: Izvrstan je dan za komunikaciju i neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, prošetajte, otvorite se za ljude. POSAO: Odličan je dan za poboljšanje financijskih prilika. Neki će dobiti novac koji su dugo čekali. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Rak

LJUBAV: Ljubavna nezadovoljstva danas ćete uspješno kompenzirati kroz druga područja života. POSAO: Od vas se očekuje i to s pravom. Možete se upustiti u veće planove i projekte bez bojazni da je to rizik. Ide vam. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjelesno ste odlično, emotivno prazni.

Lav

LJUBAV: I danas je sjajan dan za druženja i zbližavanja. Odvojite dio slobodnog vremena i pođite među ljude. POSAO: Na radnom mjestu bit će vam ugodno, a radit ćete s užitkom. Vaša karijera razvija se dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Jačate iz dana u dan.

Djevica

LJUBAV: Imat ćete povjerenja u ljude i dopuštati mnogima da vam se približe. Za samce će to biti odlične prilike. POSAO: Mala nadmudrivanja sa šefovima mogla bi dati rezultate, ali će vas i živčano iscrpiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne čeprkajte tamo gdje ne treba.

Vaga

LJUBAV: Prihvaćate sugestije druge strane, iako vam se čine previše ekscentričnim. Vi ste pravi diplomat. POSAO: Mnogi će danas poželjeti uspostaviti kontakt sa stranim poslovnim partnerima ili će razmatrati opcije rada u inozemstvu. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se znati postaviti prema svakom.

Škorpion

LJUBAV: Veliko samopouzdanje vodit će vas u nove ljubavne akcije. Oni u vezama bit će siguran oslonac voljenoj osobi. POSAO: Neki idu na poslovno putovanje na kojem ih čeka ugoda i uživanje u poslu koji rade. Bit će bolje nego što očekuju. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih prioriteta.

Strijelac

LJUBAV: Za one koji još traže srodnu dušu postoji velika vjerojatnost da je ovih dana prepoznaju na poslu. POSAO: Ništa vam neće biti teško kad se o poslu radi. Nećete dvojiti ako treba podmetnuti leđa. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimate se za kozmetiku.

Jarac

LJUBAV: Umjerenost na ono što nije vidljivo ojačat će. Čitat ćete između redova i tu nalaziti odgovore na sva ljubavna pitanja. POSAO: Ne dvojite o sigurnosti svog posla, ali biste željeli nešto mijenjati. Ima prostora za poboljšanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

Vodenjak

LJUBAV: Uz svoju sadašnju sklonost kad idealizaciji voljene osobe, vi ćete bez ikakvih problema nadvladati manje nesporazume. POSAO: Morate jasno razlikovati svoje suradnike. Jedni bi dali sve za vas, dok bi vas drugi htjeli samo provocirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Maštajte.

Ribe

LJUBAV: Vaša rječitost pomoći će vam da nadvladate praznine u emotivnim odnosima. Pričat ćete o onome što nedostaje. POSAO: Ne mučite sebe i druge svojim sumnjama. Postoje pravila koje treba slijediti u poslovanju. Držite ih se. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svojoj spretnosti.

