Horoskop za nedjelju: Ovnovi trebaju usporiti, rakovi slušaju samo sebe

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Oni koji se osjećaju emotivno prazni ili nezadovoljni pobjeći će u svoj svijet mašte gdje će se naći svega što im nedostaje. POSAO: Dobar je dan za sve kreativce i umjetnike. Nadahnuća neće nedostajati, a znat ćete se i izraziti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne trebate žuriti.

Bik

LJUBAV: Ako ne uspijete baš u svim svojim namjerama, znat ćete sve okrenuti na šalu ili ćete se jednostavno distancirati. POSAO: U poslovnim potezima kombinirat ćete intuiciju i znanje. Bit će to hvale vrijedan spoj koji vodi naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Bogati snovi.

Blizanci

LJUBAV: Držat ćete se kuće i kuhače. Oni u stabilnim vezama neće izlaziti, a samci će maštati gledajući dobar film. POSAO: Vaši suradnici će vas podržavati, ali nisu svi iskreni. Otvorite širom oči kako bi prepoznali one koji su pravi. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte živjeti urednije.

Rak

LJUBAV: Danas je dan koji vam obećava bogat društveni život. Oni koji još traže srodnu dušu neka svakako izađu. Bit će im lijepo. POSAO: Vaša financijska situacija izgledat će vrlo obećavajuća, ali vi sami brzo ćete detektirati slabosti koje treba ukloniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte sebe.

Lav

LJUBAV: Ako se upustite u konkretnije zbližavanje s osobom do koje vam je stalo, polučit ćete zavidan rezultat. POSAO: Pojavljuju se sponzori koji daju obećanja. Ipak, neka od njih nisu realna, pa provjerite na čemu se temelje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite racionalni.

Djevica

LJUBAV: Danas ćete se osjećati snažno i sigurno. Neki će potrošiti novac kako bi impresionirali osobu koju vole. POSAO: Poslovi s nekretninama napreduju. Dinamično će biti i zaposlenim u socijalnim službama. Također ste maštoviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećanje apetita.

Vaga

LJUBAV: Moguća je dobra zabava ili izlazak na kojem će vam partner pokazati svoju humaniju stranu.POSAO: Pred vama je zanimljiva poslovna ponuda ili ugovor. Izvana izgleda dobro, ali intuicija vam govori da nije realna. ZDRAVLJE&SAVJET: Sagledajte cjelinu.

Škorpion

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima trebat će poslušati stav partnera. Trenutačno je osjetljiv, ali dobronamjeran. POSAO: Svakako provjeravajte legalitet onog što radite ili onog što vam je ponuđeno. Treba razlučiti neke stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Jača vaš apetit.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete vrlo dobri i popustljivi prema drugoj strani. Neki će se ponašati kao anđeo čuvar koji uvijek pomaže. POSAO: Moguća je najava za veće proširenje poslova koja će kod vas izazvati neskriveno zadovoljstvo. Ipak, budite realni. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite krvnu sliku.

Jarac

LJUBAV: Blistat ćete i zračiti emotivnošću koju će svi oko vas prepoznavati. Oni koji su sami privlačit će druge poput lampe. POSAO: Moglo bi doći do malog disbalansa između vas i vaših nadređenih. Nije strašno, radi se o usuglašavanju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoza.

Vodenjak

LJUBAV: Vezani će dati sve od sebe da uveseljavaju partnera svojim kulinarskim umijećem ili hobijem. Uspjet će. POSAO: Netko od vaših kolega predložit će vam posao u fušu koji je u sukobu interesa s onim što radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro razmislite.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je prelijep dan za izlaske i druženja kojih bi moglo biti u mnogo. Uživat ćete u svakom trenutku. POSAO: Sve što danas budete radili na poslu činit ćete s lakoćom kao da se radi o nekoj zabavi. ZDRAVLJE&SAVJET: Svedite svoje ambicije u realne okvire.