Horoskop za nedjelju: Bikovi će uživati u ljubavi, djevice osjećaju nemir

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Dok ćete vi uživati u zagrljajima voljene osobe, jedan član obitelji iz koje potječete napravit će mali stres. Izdržite to. POSAO: Bit ćete skloni unositi emocije u posao. To je dobro ako se bavite umjetnošću, no za ostale djelatnosti nije potrebno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zanosite se previše.

Bik

LJUBAV: Vaš ljubavni život sve je bogatiji, a vi sve zavodljiviji. Bilo da ste u paru, bilo sami, primijećeni ste od drugih. POSAO: Ako u miru sagledate sve mogućnosti, vidjet ćete da možete bolje i više. Poradite na tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite minuta samo za sebe i svoj mir.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji imaju sumnje u kvalitete svoje veze, povjerit će se prijatelju koji će im dati dobar savjet. POSAO: Poslovi koji su moderni ili novi, zanimat će vas i funkcionirat će dobro. Ostale stvari prepuštat ćete drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne jedite baš sve što vam se nudi.

Rak

LJUBAV: Ako se danas pokušate približiti voljenoj osobi ili nekoj koju osvajate, računajte na emotivne napetosti i moguće ljubomore. POSAO: Na pomolu su nesuglasice sa šefovima, no vi ćete ovaj put imati izlaz koristeći svoje napredne ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se.

Lav

LJUBAV: Bit ćete snažno povezani s voljenom osobom kroz razumijevanje i razmjenu osjećaja. Bit će vam lijepo. POSAO: Ono što zamislite lako ćete izražavati i prezentirati. Mnogi će vas uvažiti i pitati o vašim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve.

Djevica

LJUBAV: Danas malo više pazite kako se ponašate prema voljenoj osobi jer bi neprimjerenim postupcima mogli izazvati uvrijeđenost. POSAO: Važniji poslovi razvijaju se dobro, a na vama je da pažljivo prezentirate nešto novo. Budite taktični. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazni nemiri u duši.

Vaga

LJUBAV: Vaša otvorenost i društvenost danas će svakako doprinijeti da se vaši osobni odnosi poboljšaju. POSAO: Ne treba ništa činiti na silu. Ako vidite da je pred vama prepreka, pričekajte. Kasnije ćete je zaobići. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam relaksacija.

Škorpion

LJUBAV: Neki će se nakratko povući kako bi u miru proanalizirali svoje emotivno stanje. Partner to neće potpuno razumjeti. POSAO: Zrelo razmišljate i radite. Zbunjuje vas to što drugi imaju prilično nedorastao pristup, ali takvi su. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite realnost.

Strijelac

LJUBAV: Neki će malo pretjerati u strastima ili će pomisliti da ih ugrožava jedna mlada osoba. No brzo će se razuvjeriti. POSAO: Nakratko ćete se zabrinuti za financije, odnosno da ne izgubite „kolač“ koji vas čeka. Pokazat će se da je sve u redu. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki istražuju podsvijest.

Jarac

LJUBAV: Poboljšat ćete komunikaciju između sebe i osoba suprotnog spola. Oni koji su još sami neka izađu i prošetaju. POSAO: Djelovat ćete brzo i sigurno. Uspjet ćete postaviti stvari onako kako i treba, a okolnosti će vam još ići na ruku. ZDRAVLJE&SAVJET: Odlično ste.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša najdraža osoba ima svoje prijedloge, a vi ćete joj se pokoriti kroz prepuštanje. Ipak, zadržite i nešto svoje. POSAO: Pregovori s nadređenima neće biti stabilni i činit će se kao da se obje strane vrte u krug. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte još malo.

Ribe

LJUBAV: Vaše ideje, inteligencija i smisao za humor bit će sredstva kojim ćete nadilaziti praznine u osobnim odnosima. POSAO: Možete pokrenuti mnogo toga, premda će vam povremeno nedostajati energije. Zato surađujte s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se odmoriti.