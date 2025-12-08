Zašto biti sama za blagdane: 'Sama si kupujem što želim i ne kuham nikome'

Hayli Hooper, popularna influencerica iz Australije, tvrdi kako ne treba muškarca da bi bila sretna za Božić. Njezina priča, koja je uzburkala duhove, iz temelja mijenja tradicionalnu ideju savršenih blagdana

Dok božićni blagdani uglavnom prizivaju slike obiteljskih okupljanja, romantičnih trenutaka pod lampicama i zagrljaja ispod bora, sve je više žena koje svojevoljno biraju samoću - ali ne kao usamljenost, nego kao slobodu. Jedna od njih je i 39-godišnja Hayli Hooper, influencerica s gotovo 60 tisuća pratitelja na Instagramu, koja otvoreno govori o tome zašto Božić najviše voli provoditi u društvu – same sebe.

Hayli posljednjih sedam godina nema partnera. Dugo je blagdane provodila sa svoja dva psa, Nooshijem i Mikom. Nakon što su prije dvije godine oba ljubimca uginula, Božić je za nju postao posebno tih i miran. Umjesto da je to obeshrabri, došla je do spoznaje koju neki nikako ne mogu razumjeti.

“Iskreno, bez partnera mi je život zabavniji", tvrdi ova medicinska sestra, koja radi i kao striptizeta.

Sloboda bez kompromisa

Hayli je za 'Need to Know' ispričala kako se godinama pokušavala otvoriti ljubavi i pronaći 'onog pravog'. Ipak, kada dođe prosinac – romansa joj jednostavno nije prioritet.

“Ne moram kuhati ni za koga. Ne moram se pitati hoće li mu se svidjeti dar koji sam kupila. Nema stresa, nema kompromisa, nema suživota oko kojeg se moraš prilagođavati“, kaže ova influencerica, inače poznata po smjelim outfitima.

Umjesto toga, njezin recept za blagdansku sreću je jednostavan: previše hrane, uživanje u ostacima iz hladnjaka i - samonagrađivanje. Hayli bez zadrške priznaje da je ovih blagdana potrošila tisuće dolara na darove samo za sebe.

“Ne trebam čekati muškarca da mi nešto pokloni. Sama si kupujem sve što želim - i pritom se osjećam odlično.“

Samoća kao luksuz, ne kazna

U vremenu kada se solo žene često promatra kroz prizmu 'nedostatka' - partnera, obitelji ili planova - Hayli šalje drugačiju poruku. Samoća nije rupa koju treba popuniti, nego prostor koji možeš ispuniti onim što ti donosi radost.

Za nju to znače dani bez žurbe, bez pritiska da sve bude savršeno i bez skrivenih zamki božićnih očekivanja. Umjesto toga, bira luksuz: mir, obilje koje sama stvara i slobodu da blagdane pretvori u iskustvo po svojoj mjeri.

Božić ionako nije samo vrijeme za obitelj. To je također vrijeme osobnih rituala i ugađanja sebi. Uostalom, ponekad je najbolji dar upravo onaj koji žena daruje sebi - jer to je poklon koji je sigurno neće razočarati.