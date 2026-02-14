Horoskop za nedjelju: Vage danas mogu sve, bikovi će biti malo spori

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Budite taktični u ponašanju i izražavanju, te ne reagirajte u trenutku. Prvo promislite, a onda recite. I sve će biti dobro. POSAO: Moguće je da ćete nepromišljenim postupkom uzrokovati manji financijski gubitak ili gubitak nečije potpore. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi.

Bik

LJUBAV: Pokušat ćete se više približiti osobi do koje vam je stalo. U tome vam mogu pomoći vaše birane riječi. POSAO: Danas ćete uglavnom završavati manje zaostale poslove. Bit ćete pomalo spori, ali djelotvorni. ZDRAVLJE&SAVJET: Kupite neku lončanicu.

Blizanci

LJUBAV: Imat ćete potrebu za sve više pažnje i ljubavi. Oni u vezama bit će dobro, dok će samce mučiti čežnje. POSAO: Izađite van iz kuće i prošetajte. Naići ćete bar na dvije, tri osobe koje jednako žele društvo kao i vi. Posao danas pustite. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni.

Rak

LJUBAV: Svoju ljubavnu vezu danas ćete okruniti ugodnim druženjem uz finu trpezu koju ćete pripremiti s ljubavlju. POSAO: Bit ćete pomalo romantični i spremni na male ludosti. Posao ćete uspjeti ostaviti za sutra u potpunosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se kako samo vi znate.

Lav

LJUBAV: Što god se bude događalo oko vas, vi ćete kao odgovor dijeliti osmijeh. Sve će doći na svoje mjesto. POSAO: Moguće su male peripetije sa šefovima. Njihove ideje pomalo su ekscentrične, a vi ste preozbiljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite mir kroz meditaciju.

Djevica

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u vlastitom domu i društvu drage vam osobe. Većini vas danas se neće dati izlaziti. POSAO: Oslobodit ćete se razmišljanja o poslu jer imate potrebu za opuštanjem i odmakom od svega. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vaga

LJUBAV: Oni koji danas budu u dobroj namjeri pokušali povezati svoju najdražu osobu sa svojim prijateljima trebat će se dosta potruditi. POSAO: Možete se opustiti jer dugoročno stojite dobro. Male brige i nervoze prolaznog su karaktera. ZDRAVLJE&SAVJET: Uglavnom možete sve.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi potrošiti nešto više kako bi se bolje proveli i više uživali s voljenom osobom. Bit će vam dobro. POSAO: Ne postoji ništa što vi sad ne biste mogli svladati. Poslovi vam idu dobro, a vi ste spremni na sve izazove. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspinjete se sve više i više.

Strijelac

LJUBAV: Nemojte srljati u nečiji zagrljaj samo zato što niste našli nikog boljeg. Zdravije je biti i sam, nego s nekim na silu. POSAO: U poslovnoj komunikaciji danas bi se na dnevnom redu mogla naći jedna osjetljiva tema. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas samo mirno.

Jarac

LJUBAV: Dan bi mogao donijeti niz neobaveznih susreta uz kavicu. Površne pričice ispunit će vam većinu vremena. POSAO: U poslovnim vodama plivate dobro, pa ćete se možda pred nekim nahvaliti. Ipak, pustite da to čine drugi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je jedan blago frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Stalno će nešto štekati, a vi prigovarati. POSAO: Kako dan bude odmicao, sve će vam više na pameti biti vaš šef. Nikako vam se ne sviđaju njegove ambicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ako nešto treba probati, probajte pametno.

Ribe

LJUBAV: Neki će prošetati van na sunce i kavicu s poznanikom ili prijateljem. Bit će to ugodniji dio dana. POSAO: U susret novom radnom tjednu vi idete s malim zagonetkama za koje vjerujete kako ćete ih uspješno riješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte zglobove.

