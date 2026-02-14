403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Vage danas mogu sve, bikovi će biti malo spori

Žena.hr
14. veljače 2026.
Horoskop za nedjelju: Vage danas mogu sve, bikovi će biti malo spori
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Budite taktični u ponašanju i izražavanju, te ne reagirajte u trenutku. Prvo promislite, a onda recite. I sve će biti dobro. POSAO: Moguće je da ćete nepromišljenim postupkom uzrokovati manji financijski gubitak ili gubitak nečije potpore. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi.

Bik

LJUBAV: Pokušat ćete se više približiti osobi do koje vam je stalo. U tome vam mogu pomoći vaše birane riječi. POSAO: Danas ćete uglavnom završavati manje zaostale poslove. Bit ćete pomalo spori, ali djelotvorni. ZDRAVLJE&SAVJET: Kupite neku lončanicu.

Blizanci

LJUBAV: Imat ćete potrebu za sve više pažnje i ljubavi. Oni u vezama bit će dobro, dok će samce mučiti čežnje. POSAO: Izađite van iz kuće i prošetajte. Naići ćete bar na dvije, tri osobe koje jednako žele društvo kao i vi. Posao danas pustite. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni.

Rak

LJUBAV: Svoju ljubavnu vezu danas ćete okruniti ugodnim druženjem uz finu trpezu koju ćete pripremiti s ljubavlju. POSAO: Bit ćete pomalo romantični i spremni na male ludosti. Posao ćete uspjeti ostaviti za sutra u potpunosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se kako samo vi znate.

Lav

LJUBAV: Što god se bude događalo oko vas, vi ćete kao odgovor dijeliti osmijeh. Sve će doći na svoje mjesto. POSAO: Moguće su male peripetije sa šefovima. Njihove ideje pomalo su ekscentrične, a vi ste preozbiljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite mir kroz meditaciju.

Djevica

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati u vlastitom domu i društvu drage vam osobe. Većini vas danas se neće dati izlaziti. POSAO: Oslobodit ćete se razmišljanja o poslu jer imate potrebu za opuštanjem i odmakom od svega. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Vaga

LJUBAV: Oni koji danas budu u dobroj namjeri pokušali povezati svoju najdražu osobu sa svojim prijateljima trebat će se dosta potruditi. POSAO: Možete se opustiti jer dugoročno stojite dobro. Male brige i nervoze prolaznog su karaktera. ZDRAVLJE&SAVJET: Uglavnom možete sve.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi potrošiti nešto više kako bi se bolje proveli i više uživali s voljenom osobom. Bit će vam dobro. POSAO: Ne postoji ništa što vi sad ne biste mogli svladati. Poslovi vam idu dobro, a vi ste spremni na sve izazove. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspinjete se sve više i više.

Strijelac

LJUBAV: Nemojte srljati u nečiji zagrljaj samo zato što niste našli nikog boljeg. Zdravije je biti i sam, nego s nekim na silu. POSAO: U poslovnoj komunikaciji danas bi se na dnevnom redu mogla naći jedna osjetljiva tema. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas samo mirno.

Jarac

LJUBAV: Dan bi mogao donijeti niz neobaveznih susreta uz kavicu. Površne pričice ispunit će vam većinu vremena. POSAO: U poslovnim vodama plivate dobro, pa ćete se možda pred nekim nahvaliti. Ipak, pustite da to čine drugi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je jedan blago frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Stalno će nešto štekati, a vi prigovarati. POSAO: Kako dan bude odmicao, sve će vam više na pameti biti vaš šef. Nikako vam se ne sviđaju njegove ambicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ako nešto treba probati, probajte pametno.

Ribe

LJUBAV: Neki će prošetati van na sunce i kavicu s poznanikom ili prijateljem. Bit će to ugodniji dio dana. POSAO: U susret novom radnom tjednu vi idete s malim zagonetkama za koje vjerujete kako ćete ih uspješno riješiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte zglobove.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop NedjeljaDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za nedjelju: Vage danas mogu sve, bikovi će biti malo spori