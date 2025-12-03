Horoskop za četvrtak: Vage čekaju promjene na poslu, blizancima je ljubav sve bliže

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Ljubav će biti tiha, a vi tajanstveni. Neki bi se mogli zateći u iskušenju formiranja tajne ljubavne veze. POSAO: Ići će vam od ruke poduzetnički poslovi, ali oni oni kod kojih je dominantno promišljanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pređite s riječi na djela.

Bik

LJUBAV: Pred vama je jedan zanimljiv ljubavni dan u kom je mnogo toga moguće. Otvorite se i idite među ljude. Samo nemojte ništa na silu. POSAO: Danas će vam na poslu biti malo lakše, a vjerojatno zato što ste sasvim sazreli i što ste profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja.

Blizanci

LJUBAV: Mnogim samcima će se činiti kao da im je ljubav sve bliže i bliže. Na neki način su u pravu. POSAO: Željni ste opuštanja jer posla imate i previše. Zato ćete si to i priuštiti. Neki će popodne otići na bazen ili u prirodu. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se sunčati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Bit će vam dobro, ako važete svaku svoju riječ i ako ne uzimate prigovore partnera za ozbiljno. POSAO: Kraj radnog vremena dočekat ćete s olakšanjem. Svjesni ste da morate poraditi na svojoj koncentraciji. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite van, među ljude.

Lav

LJUBAV: Iako u ljubavi ne stojite najbolje, danas ćete se osjećati sasvim dobro i vjerovati da dolaze boji dani. POSAO: Bit će dosta onih koji se neće složiti s politikom svojih šefova, ali će u istoj prepoznati i priliku za napredovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepoznajte svrhu stvari.

Djevica

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati kod kuće. Oni u vezama povući će se s voljenom osobom u četiri kućna zida. POSAO: S velikom radošću privest ćete jedan posao njegovom kraju i pripremati se za novu fazu posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se.

Vaga

LJUBAV: Ne tugujte i ne pitajte previše. Ako već jeste u stabilnoj vezi, prihvatite partnera onakav kakav jest. POSAO: Vaši nadređeni napokon će se očitovati o nečemu što će utjecati na vašu karijeru. Odluka je tu. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogli biste na ples.

Škorpion

LJUBAV: Ni danas ne očekujte neki značajniji pomak u osobnim odnosima. Bit će laskavaca, udvarača, ali to nisu oni koje vi priželjkujete. POSAO: Slijedite upute drugih i budite ljubazni. Tako ćete postići najbolju suradnju, a onda i učinkovitost. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Strijelac

LJUBAV: Neobaveznošću i otvorenošću za svaku opciju vi ćete nadilaziti manja neslaganja u osobnim odnosima. POSAO: Otvaraju vam se jedna velika vrata. Prilika za razvoj karijere i napredovanje u struci je tu. ZDRAVLJE&SAVJET: Manji pad imuniteta.

Jarac

LJUBAV: Domaće kućne stvari uzet će vam dobar dio slobodnog vremena. Izgledno je bavljenje stanom, kućom ili slično. POSAO: Dok se polako unosite u posao, trudite se što bolje koncentrirati. Ometaju vas negativne misli. Zanemarite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Obnovite hobije.

Vodenjak

LJUBAV: Nastavlja se vaša pozitivna i ispunjavajuća ljubavna faza kad će mnogi osjetiti sreću i zadovoljstvo. POSAO: Teže ćete se snalaziti u tradicionalnim zadacima, dok će vam neki novi ići od ruke gotovo glatko. ZDRAVLJE&SAVJET: Razlučite što je ispravno, a što nije.

Ribe

LJUBAV: Ljubaznim stavom vi ćete uspijevati odražavati solidan status quo u svojoj vezi. Znate da bolje ne može, bar zasad. POSAO: Danas budite oprezni. Ne trebate potpuno povlađivati drugima, ali ih ne smijete ni ignorirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Jednostavno izdržite.