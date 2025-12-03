Top 10 mirisa iz dm-a koji će svima izmamiti osmijeh na lice

Blagdani uvijek imaju onaj poseban film-filter: lampice titraju, vani miriše na hladan zrak i pečeno kestenje, a mi svi tražimo nešto malo, nježno i osobno čime ćemo nekome reći 'mislim na tebe'...

Miris je upravo to, mali luksuz koji traje mjesecima, a u trenu popravi dan. I zato donosimo listu mirisa iz dm-a koja nije samo shopping vodič, nego i mala kolekcija raspoloženja. Za zimsku večer, za svježi početak godine, za prijateljicu koja voli slatkasto ili sestru koja bira samo čisto i jednostavno.

Ako tražiš nešto za sebe ili tražiš poklon koji će stvarno zaslužiti mjesto ispod bora, ovo je tvoj dm top 10, sve mirisi koji su pristupačni, šarmantni i zbilja kvalitetni.

A kad spojimo popularnost na Fragrantici (što znači da miris već ima svoju vojsku obožavatelja) i dostupnost u dm-u, dobijemo listu koja je istovremeno provjerena, pristupačna i idealna za poklone koji nikad ne promašuju!

1. Lattafa, Yara

Promo

Ako postoji miris koji je eksplodirao na Fragrantici zadnje dvije godine to je Yara. Slatkast, kremast, gotovo mliječno desertni, ali i dalje nosiv svakodnevno. Obožavaju ga tinejdžerice, mame, žene svih stilova. I idealan je guilty pleasure poklon.

2. Lattafa, Khamrah

Promo

Najpoznatiji budget dupe za skupe niche slatko-začinske mirise. Cimet, rum, vanilija i toplina koja grije kao kuhano vino. Ako želiš poklon koji miriše skuplje nego što košta, ovo je to.

3. Armaf, Club de Nuit Intense Man

Promo

Jedan od najpopularnijih muških parfema uopće na Fragrantici. Citrusi, dim, moćan i prepoznatljiv. Muška publika ga obožava jer ima karakter i trajnost, a cijena ostaje pristupačna. Idealan za brata, dečka, muža ili frenda koji voli ozbiljnije mirise.

4. AFNAN, 9pm

Promo

Fragrantica ga često naziva “best value for money” mirisom. Sladak, moderan, večernji i vrlo privlačan. Poklon koji nikad ne promakne jer odmah daje “wow” efekt.

5. Guess, Seductive Women

Promo

Na Fragrantici ga vole oni koji žele seksi, ali ne napadan miris. Sladak, toplo-cvjetni i vrlo nosiv. U dm-u ga lako nađeš, a ako kupuješ u dm trgovini, još ti ga i besplatno zamotaju što je idealno za ispod bora.

6. Elizabeth Arden, White Tea

Promo

Minimalizam u bočici. Čist, elegantan, zen. Nevjerojatno popularan među ženama koje ne vole slatko, ne vole teško, ne vole prenapadno. Ovaj miris je kao bijela košulja: stoji svima.

7. Bruno Banani, Woman

Promo

Ako postoji klasik, to je ovaj. Fragrantica ga svake godine vraća među popularnije jer je jednostavan, ugodan, ženstven i jako pristupačan. Poklon za prijateljicu koja voli nešto lagano i veselo.

8. JOOP!, Homme

Promo

Evergreen. Muški miris koji postoji desetljećima, ali je i dalje među najkliknijima na Fragrantici. Sladak, jedinstven, prepoznatljiv. Ako želiš poklon koji ima malo nostalgije, ovo je to.

9. La Rive, Queen of Life

Promo

Jedan od najpoznatijih dupe favorita u dm-u. Mlađe cure ga obožavaju, ali nije rezerviran samo za njih. Slatko, voćno, veselo... Idealan poklon kad želiš potrošiti malo, a dobiti puno.

10. Versace, Blue Jeans Man

Promo

Retro, svjež i iznenađujuće moderan za parfem iz 90-ih. Ako tražiš muški poklon koji je pristupačan, a opet “brand name”, ovo je jedan od najboljih izbora u dm-u.

Zašto baš miris iz dm-a?

Blagdani su idealan trenutak da se počastite nečim što vas prati cijelu godinu, a miris je upravo takav poklon, nježan, osoban i uvijek dobrodošao. Zato top 10 mirisa iz dm-a nije samo popis najprodavanijih bočica, nego mala selekcija raspoloženja, karaktera i uspomena koje tek čekaju da nastanu.

Bilo da birate nešto što će vas pratiti kroz zimske večeri ili želite razveseliti nekoga bliskog poklonom koji govori 'znam te', ovi mirisi imaju onu toplu, iskrenu notu koja svakome donese osmijeh. A uz dm dobre cijene u svako vrijeme, savršen parfem napokon postaje poklon koji je i lijep i promišljen i pristupačan. Osim toga, uz 'Moj dm' aplikaciju, možeš izbjeći nadolazeće gužve i naručiti sve poklone putem dm online shopa i to vrijeme posvetiti sebi!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL nativeom i dm-om.