Horoskop za četvrtak: Lavovi će biti tolerantniji, strijelcima će cvjetati na poslovnom polju

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Razumjeli ste dobro voljenu osobu i sad pokušavate igrati prema pravilima koje ste postavili. Dobro je. KARIJERA: Nastojat ćete skupiti nova iskustva i uklopiti ih u svoj poslovni plan. Postavljat ćete nova pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Saberite se.

Bik

LJUBAV: Vjerojatno će vas obuzeti ljubavna sjećanja ili će vas dirnuti jedna osoba iz vaše ljubavne prošlosti. KARIJERA: Šefovi bi vam danas mogli ići na živce, ali ako bolje pogledate, njihovi potezi vode ka uspjehu. ZDRAVLJE&SAVJET: Neke stvari više nemaju smisla.

Blizanci

LJUBAV: Vaša veza funkcionira dobro, a danas ćete morati odreagirati na jedan posao, pa će vam to uzeti i nešto slobodnog vremena. KARIJERA: Teško ćete se nositi u suradnji s drugima. Ipak, imajte na pameti da ne možete sami. Nađite kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Male glavobolje ili tuge.

Rak

LJUBAV: Imat ćete tako snažnu imaginaciju da ćete bez problema nadvladati svaku prazninu u osobnim odnosima. KARIJERA: Niste skloni zadržati se na jednom mjestu dulje vrijeme, pa gledate da krenete u novu poslovnu avanturu. ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirajte svoje snove.

Lav

LJUBAV: Neke stvari danas bi vam zaista mogle sjesti. Potpuno ćete se razumjeti s voljenom osobom. KARIJERA: Malo više truda uložite u svoj posao, pa ni rezultati neće izostati. Surađujte s drugim kolegama. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite tolerantniji.

Djevica

LJUBAV: Neće biti značajnijih pomaka u vašem ljubavnom životu u odnosu na jučer. Bit će vam čak pomalo dosadno. KARIJERA: Doći će do manjih financijskih izdataka na koje niste računali. Sve ćete to morati zapisati u knjigama firme. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne propuštajte detalje.

Vaga

LJUBAV: Naći ćete balans između očekivanja i ljubavne stvarnosti. Bit će to stav koji će vam donijeti olakšanje. KARIJERA: Razmišljat ćete da li mijenjati jedan dio posla ili nešto u samom postupku rada. Također širite kontakte. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se od svega.

Škorpion

LJUBAV: Malo iskušenje u vezi pokazat će se kroz nadmudrivanje po čijem će ovaj put biti. Pametniji popušta. KARIJERA: Stvari idu dalje svojim tokom i idu dobro. Danas se bavite malim poticajima kojim poboljšavate posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Male brige i nervoze.

Strijelac

LJUBAV: I partner i vi bit ćete u prilično emotivnim fazama, ali svatko na svoj način. Budite otvoreni jedno prema drugome. KARIJERA: Pokazat ćete se ne samo kao odličan djelatnik, nego i kao sjajan savjetnik za svaku vrstu posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se viroze.

Jarac

LJUBAV: Pokazali ste što osjećate, a sad prihvatite reakciju druge strane. Ne bojte se, iskrenost u konačnici donosi dobro. KARIJERA: Čvrsto držite kormilo u svojim rukama unatoč prolaznim peripetijama. Uspjet ćete riješiti manji problem. ZDRAVLJE&SAVJET: Kontrolirajte količine hrane koju jedete.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete lako uspostavljati kontakte, a i dan je dobar za njih. Ako ste sami, idite van na kavu. KARIJERA: Imate otvorena vrata za razne poslovne mogućnosti. Na vama je da birate u skladu sa svojim kriterijima. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu.

Ribe

LJUBAV: Danas je dobar dan za izlaske, ali vjerojatnije je da ćete sreću potražiti u mirnom okruženju vlastitog doma. POSAO: Današnji dan mogao bi donijeti analiziranje mogućnosti financijskih ulaganja. Bit će to prava šuma raznih opcija. ZDRAVLJE&SAVJET: Što zamislite, vi ostvarite.