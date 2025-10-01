Casa Note - oaza mira Antonije Sandrić (Mišure)

Bivša košarkašica zaljubljenica je u uređenje interijera, a ovog ljeta dovršila je uređenje obiteljske vile za najam na otoku. U razgovoru otkriva detalje uređenja interijera u kojem prevladavaju minimalistički stil, neutralne boje i puno ljubavi te koji su joj komadi u kući najdraži

Bivša košarkašica Antonija Sandrić (Mišura) ponovno je pokazala svoj izvanredan smisao za uređenje interijera. Ovog puta uredila je još jednu obiteljsku nekretninu, luksuznu vilu Casa Note. Vila je zamišljena kao oaza mira, u minimalističkom skandinavskom stilu, s neutralnim tonovima bijele, bež i sive boje, koji prostoru daju dojam prozračnosti i elegancije. Uređenje Casa Note Antonija vidi kao način da svakom prostoru udahne toplinu i funkcionalnost.

“Neutralne boje me inspiriraju. I na sebi ih volim vidjeti, odjeća mi je uglavnom u takvim nenametljivim tonovima“, često naglašava Antonija koja je velika zaljubljenica u uređenje interijera. Uredila je i stan u Šibeniku, njihov obiteljski dom od 80 kvadrata, s dvije spavaće sobe, dnevnim boravkom, dvije kupaonice, kuhinjom i galerijom, a sve su prostorije, osim kuhinje, tijekom deset godina koliko žive u tom stanu doživjele make-over.

Ne čudi stoga da će Antonija svoja iskustva s uređenjem doma podijeliti i sa širom publikom, na osmom izdanju sajma InDizajn, koji se održava od 3. do 5. listopada u Areni Zagreb. Subotnji program InDizajna rezerviran je za panele i razgovore s istaknutim arhitektima, dizajnerima i poznatim licima lifestyle scene, a Antonija će sudjelovati na panelu Obiteljski dom: kako dizajnirati funkcionalan prostor za sve generacije, i to uz slikaricu i poduzetnicu Dorin Zeleniku te Petru Ninčević (Lipstick Mom), poduzetnicu i blogericu. Kroz razgovor će otkriti kako stvoriti dom koji raste s obitelji, kako uskladiti funkcionalnost s osobnim stilom te kako prostor može oblikovati kvalitetu svakodnevnog života. U nastavku otkrivamo detalje uređenja Casa Note, najdraže komade namještaja i priče koje Antonija veže uz obiteljsku vilu.

Bijeli zidovi, moderna svijetla garnitura i drveni detalji stvorili su prostor koji odiše jednostavnošću, sofisticiranošću i harmonijom za cijelu obitelj. U središtu dnevnog boravka nalazi se moderna svijetla garnitura koja je, kako kaže, najposebniji komad u kući: “Najposebnija mi je garnitura u dnevnom boravku. To je mjesto gdje se okupimo Marko, djeca i ja. Tu nastaju naši mali, svakodnevni trenuci, i zato je taj komad namještaja za mene puno više od obične sofe.”

Od pet najdražih komada namještaja u Casa Noti, Antonija izdvaja garnituru, centralni stolić od svijetlog kamena, drvenu stolicu s isprepletenim linijama, velike viseće lampe u obliku kugli te elegantne zavjese. Svaki od njih nosi i estetsku i emocionalnu vrijednost. “Volim kad se funkcionalnost i estetika stapaju u jedno. Ako baš moram birati, uvijek gledam da je komad praktičan, jer živimo s malom djecom. Primjer za to je naš centralni stolić od kamena koji je dovoljno čvrst i praktičan za svakodnevnu uporabu, a opet izgleda vrlo elegantno”, objašnjava.

Neki detalji nose i posebnu emotivnu priču. Tako Antonija otkriva da je jedna drvena stolica u dnevnom boravku posebno važna jer je kupljena upravo u trenutku useljenja: “Odabrala sam je zajedno s Markom, baš u trenutku kad smo sve završavali. Ona me uvijek podsjeti na to uzbuđenje, na osjećaj da smo uredili našu novu vikendicu i prostor za odmor.” Posebno mjesto zauzimaju detalji koje je izradio njezin suprug Marko. Stol u dnevnom boravku, kao i onaj u ljetnoj kuhinji, on je izradio svojim rukama, kao i lukove iza kutne garniture, koji su prostoru dodali jedinstvenu arhitektonsku toplinu.

A bez čega ne bi mogla? Odgovor je iznenađujuće jednostavan: “Bez dugih, elegantnih zavjesa sigurno ne bih mogla. Možda zvuči neobično, ali one čine da se osjećam potpuno opušteno i zaštićeno u svom domu. Privatnost mi jako puno znači, a zavjese su ujedno i prekrasan dekorativni element.” Uređenje interijera za Antoniju je, kaže, način izražavanja. “Kod nas se stalno nešto mijenja, volim unositi nove detalje i razmišljati o uređenju interijera”, priznaje. Upravo zato Casa Note odiše jednostavnošću, sofisticiranošću i toplinom doma koji diše zajedno s ljudima koji u njoj borave.