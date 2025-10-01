'Život na vagi': Crveni uvjereni u pobjedu, plavci se nadaju čudu: 'Imam neki loš osjećaj'

Hoće li vaga iznenaditi i potpuno promijeniti tijek igre i tko će napustiti 'Život na vagi'? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Iza kandidata 'Života na vagi' je tjedan iskušenja, bili su bez trenera i s punim hladnjakom, a danas je na redu još jedno vaganje!

Prošli tjedan kandidati su prošli pravu lavinu izazova: fizičkih, psihičkih i emocionalnih. Sve je počelo velikim izazovom u kojem su gurali bale sijena do cilja, a pobjedu je odnio crveni tim. Četiri kilograma prednosti na vaganju za cijeli tim ili zlatna ulaznica za veliko finale - Dominik nije dugo dvojio i postao je prvi finalist devete sezone!

Rtl

Uslijedio je mali izazov, a crveni su još jednom pokazali snagu i osigurali svom timu rastuću prednost od dva kilograma na nadolazećem vaganju. No ne moraju je odmah iskoristiti, mogu je prenositi pa bi mogla narasti do pet kilograma! I sve se to odvijalo u posebno teškom tjednu - tjednu iskušenja. Kandidati su imali na raspolaganju televizor i hladnjak prepun delicija, ali i najveći izazov do sada: tjedan su morali odraditi bez svojih trenera.

Rtl

„Ostavili smo natjecatelje u dobrim rukama, na zamjenu su došli Andrea Solomun i Stjepan Ursa, ljudi s velikim i bogatim iskustvom i vjerujem da su odradili odličan posao s našim kandidatima iako čujem da je bilo dosta iskušenja ovaj tjedan“, rekao je Edo, a neki kandidati nisu skrivali nervozu pred vaganje. „Trenerica je otišla i ja jesam radila, ali ne toliko kao kad je ona s nama. Spakirala sam sva tri kofera i što bude bit će“, priznala je Mare i dodala: „Na pola puta smo. Iskreno, nisam se ni ja nadala da ću ovoliko ostati u showu.“

Rtl

Crveni tim i dalje odiše samopouzdanjem. „Mi smo dosta ambiciozni, baš smo se trudili ovaj tjedan - željeli smo dokazati i sebi i svom treneru da možemo i s njim i bez njega“, istaknula je Nena. „Nema razloga za zabrinutost jer gledajući plavi tim, oni su dosta i odmarali i izležavali se tako da mislim da ne bismo smjeli izgubiti vagu“, uvjeren je Domagoj.

Rtl

S druge strane, plavi se nadaju da će upravo vaga biti njihova karta za povratak. „Plavci nastavljaju svoj tradicionalni niz gubitaka, ali kao što uvijek kažem - ako je vaga dobra, gubite vi izazove“, jasna je Mirna, a Edo priznaje: „Ne mogu vam to reći točno zašto, imam neki loš osjećaj.“

Rtl

Kandidati su na pola puta, pred njima je vaganje sedmog ciklusa, a napetost nikada nije bila veća. Hoće li crveni nastaviti pobjednički niz? Hoće li vaga iznenaditi i potpuno promijeniti tijek igre i tko će napustiti 'Život na vagi'? Večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!