Horoskop za četvrtak: Blizanci čuvajte se propuha, lavovi su previše sigurni u sebe

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Sve što se danas bude događalo donosit će vam samo nemir, frustracije i nova pitanja. Pokušajte ostati mirni i strpljivi. POSAO: Izgledan je izdatak na koji niste računali ni vi ni vaši suradnici. Krpat ćete rupu snalazeći se u trenutku. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ponosi na svoja djela.

Bik

LJUBAV: Skriveno ili otvoreno, vi ćete nastojati doći do ljubavi. U tome će vam pomoći vama bliski ljudi na koje uvijek možete računati. POSAO: Kad se radi o poslovnim kontaktima i dogovorima bit ćete vrlo uspješni na sasvim neočekivan način. ZDRAVLJE&SAVJET: Proširite horizonte.

Blizanci

LJUBAV: Ugodni ste za okolinu, cijene vas i vole, zračite samopouzdanjem. Sve su to dobitne kombinacije i za ljubav. POSAO: Novac i komunikacije bit će glavna obilježja dana. Uglavnom ćete se dobro snalaziti. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se propuha.

Rak

LJUBAV: Navika je stvar koja može biti dobra ili loša. Nemojte se naviknuti na samoću jer će ovaj period proći. POSAO: Danas bi se mogao dogoditi onaj „klik“ zato što ćete svojim utjecajem postaviti stvari na njihovo mjesto. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

Lav

LJUBAV: Vjerovat ćete da ste na dobrom putu, ali će vaše reakcije biti nagle i nepromišljene. Kontrolirajte se i sve će biti dobro. POSAO: U pitanjima stručnosti više neće biti nikakvih dvojbi i vi ćete djelovati profesionalno i u skladu sa svojim znanjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad ste presigurni u sebe.

Djevica

LJUBAV: Ako pokušate načeti jednu staru temu u odnosu s voljenom osobom, ona će vas malo unestabiliti, ali veza vam je i dalje vrlo dobra. POSAO: Sve vas vuče da nekamo odete, ali iz svoje se kože ne može. Isto vrijedi i za radne zadatke koji su vam povjereni. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite dalje.

Vaga

LJUBAV: Izgledna je zajednička večera na kojoj ćete po tko zna koji put osjetiti da ljubav ide kroz želudac. Bit će vam lijepo. POSAO: Sve što danas budete radili u sebi će sadržavati jasnu poruku da je vaš utjecaj neupitan. Rado će vas prihvaćati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ekonomizirajte sa svojim snagama.

Škorpion

LJUBAV: I dalje ćete raditi na učvršćivanju svoje veze i u njoj jednako uživati. Druga strana vam uzvraća ljubavlju i sreća je tu. POSAO: Između posla i ljubavi birat ćete oboje. Danas je takav dan da ćete uspjeti spojiti jedno i drugo. Moguć je dolazak partnera na vaše radno mjesto. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se introspekciji.

Strijelac

LJUBAV: Danas će vas vjerojatno okupirati jedan vaš prijatelj ili prijateljica koji će vas potaknuti na novu fazu osobnih odnosa. POSAO: Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku. Ostali će imati potrebu za kretanjem i ojačat će kontakte. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimljiviji ste od većine drugih.

Jarac

LJUBAV: Neki bi mogli sklopiti poznanstvo s osobom koja je zrelija od njih. Uputit će vam konstruktivnu kritiku. POSAO: Osjećate da u vama raste plima ambicija i da možete sve više i sve bolje. Zbog toga znate da će i rezultati biti jednaki. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Nepobitno je da ste vi velik zavodnik (zavodnica), a danas će se to opet pokazati na djelu. Bit ćete zadovoljni. POSAO: Ono oko čega ste se nedavno porječkali danas će biti stavljeno u drugi plan. Nastavit ćete raditi kao da ničeg nije bilo. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete upleteni u mrežu ljudi.

Ribe

LJUBAV: Ako niste zadovoljni kako stvari stoje, današnji dan dobar je za privremeno povlačenje u samoću. POSAO: Mogući su manji problemi s mladim osobama na poslu. One će očekivati nešto drugo od realnosti, a neke će pokazati razmaženost. ZDRAVLJE&SAVJET: Doći će vaših pet minuta.