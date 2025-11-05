Retrogradni Merkur donosi kaos u studenom: Kako će utjecati na vaš horoskopski znak?
Pripremite se, jer se bliži posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini. Od 9. do 29. studenog, planet komunikacije kreće na svoj zloglasni prividni put unatrag, donoseći sa sobom potencijal za zbrku, kašnjenja i nesporazume. Ovaj put, njegova energija bit će dvostruko izazovna jer će se kretati kroz dva vrlo različita, ali intenzivna znaka: prvo kroz ekspanzivnog i brutalno iskrenog Strijelca, a zatim kroz dubokog i tajanstvenog Škorpiona.
Iako mnogi strahuju od ovog perioda, astrolozi ga vide kao dragocjenu priliku za introspekciju, reviziju i ispravljanje starih pogrešaka. Umjesto pokretanja novih projekata, ovo je vrijeme da usporimo, preispitamo svoje planove i dovršimo ono što smo započeli.
Što je retrogradni Merkur?
Tri do četiri puta godišnje, s naše točke gledišta na Zemlji, čini se kao da planet Merkur mijenja smjer i kreće se unatrag. U stvarnosti, radi se o optičkoj iluziji uzrokovanoj različitim brzinama kojima Zemlja i Merkur kruže oko Sunca, slično kao kad na autocesti prestižete sporiji automobil i čini vam se da se on kreće unatrag.
U astrologiji, Merkur vlada komunikacijom, putovanjima, tehnologijom, ugovorima i logikom. Kada je retrogradan, sva ta područja mogu postati "kvarljiva". Očekujte tehničke probleme, nesporazume u razgovorima, kašnjenja u prometu i neočekivani povratak ljudi iz prošlosti. Međutim, ovo je i vrijeme pojačane intuicije i prilika da preispitamo svoje odluke s novom mudrošću.
Dvije faze kaosa: Strijelac i Škorpion
Ovogodišnji studeni donosi jedinstvenu dinamiku jer Merkur prolazi kroz dva znaka, stvarajući dvije različite faze utjecaja.
Prva faza u Strijelcu (9. - 18. studenog)
Retrogradnost počinje u vatrenom znaku Strijelca, poznatom po svojoj direktnosti i sklonosti filozofiranju. U ovom periodu, filtar između misli i riječi gotovo da ne postoji. Očekujte "brutalne" istine, nepromišljene izjave i dijeljenje savjeta koje nitko nije tražio. Lako može doći do svađa jer će strpljenje biti kratkog fitilja. Ovo je vrijeme za preispitivanje vlastitih uvjerenja i životne filozofije, ali pazite da svoje spoznaje ne namećete drugima. Putovanja, koja su pod vladavinom Strijelca, mogu biti posebno komplicirana.
Druga faza u Škorpionu (18. - 29. studenog)
Merkur se potom vraća u vodenog Škorpiona, donoseći promjenu iz vanjske ekspanzije u unutrašnju dubinu. Teme postaju intenzivnije: tajne, povjerenje, moć i intimnost. Stare emocionalne rane i neriješeni odnosi mogu isplivati na površinu. Ovo je snažno vrijeme za iscjeljenje i suočavanje s istinama koje ste skrivali, čak i od sebe. Razgovori postaju dublji, a intuicija oštrija. Ipak, pripazite na sumnjičavost i sklonost manipulaciji.
Kako će retrogradni Merkur utjecati na vaš horoskopski znak?
Iako će svi osjetiti ovaj tranzit, neki znakovi će biti pogođeni snažnije, posebno Blizanci, Djevice, Strijelci i Škorpioni.
Ovan: Impulzivne riječi mogle bi vas uvaliti u nevolje. Ovo je vrijeme za preispitivanje vaših uvjerenja i životnih ciljeva. Drugi dio retrogradnosti donosi fokus na intimne odnose i financije.
Bik: U fokusu su vaši najbliži odnosi i zajednički resursi. Pitanja povjerenja i ranjivosti bit će ključna. Mogući su nesporazumi s partnerima, kako poslovnim tako i privatnim.
Blizanci: Vaš vladar Merkur donosi kaos u polje partnerstva. Mogući su povratci bivših ljubavi i nesporazumi u trenutačnim vezama. Kasnije se fokus prebacuje na zdravlje i dnevne rutine koje vape za reorganizacijom.
Rak: Vaša svakodnevica i radno okruženje bit će na testu. Pazite na komunikaciju s kolegama i dvaput provjeravajte sve zadatke. Drugi dio perioda budi vašu kreativnost i romantičnu stranu.
Lav: Kreativnost, romantika i samoizražavanje su u prvom planu. Stara simpatija bi se mogla javiti, ali budite oprezni. Kasnije se energija seli na dom i obitelj, gdje su mogući emocionalni razgovori.
Djevica: Kao znak kojim vlada Merkur, osjetit ćete ovaj period intenzivno, posebno na polju doma i obitelji. Mogući su kvarovi u kući i napetosti s ukućanima. Budite jasni u komunikaciji kako biste izbjegli dramu.
Vaga: Komunikacija će vam biti pravi izazov. Pazite što pišete u porukama i e-mailovima. Energija će vam biti raspršena, stoga se fokusirajte na bitno. Kasnije se fokus prebacuje na financije i vlastite vrijednosti.
Škorpion: Prvi dio retrogradnosti tjera vas na reviziju financija i osjećaja vlastite vrijednosti. Kada Merkur uđe u vaš znak, slijedi duboko preispitivanje identiteta i načina na koji se predstavljate svijetu.
Strijelac: Retrogradnost počinje u vašem znaku, donoseći krizu identiteta i preispitivanje osobnih ciljeva. Osjećat ćete se nesigurno i skloni prekomjernom analiziranju. Iskoristite ovo vrijeme za introspekciju.
Jarac: Ovo je za vas period povlačenja i duhovne obnove. Podsvjesne teme izlaze na vidjelo. Odmorite se i napunite baterije. Kasnije se fokus seli na prijateljstva i društvene krugove.
Vodenjak: Vaš društveni život bit će na udaru. Mogući su nesporazumi s prijateljima i preispitivanje dugoročnih ciljeva. Drugi dio perioda donosi izazove na polju karijere i javnog imidža.
Ribe: Karijera i profesionalne ambicije su pod znakom pitanja. Moguća su kašnjenja i nesporazumi s nadređenima. Ovo je prilika da redefinirate što zaista želite postići.
Iako retrogradni Merkur donosi izazove, on je ujedno i kozmički poziv na pauzu i resetiranje. Ovo je vaša prilika da stvari napravite kako treba. Iskoristite ovu energiju za duboku refleksiju i ispravljanje kursa. Kada se Merkur 29. studenog vrati u direktan hod, bit ćete spremni krenuti naprijed s više jasnoće i svrhe.