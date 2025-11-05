Modni klasik koji obožavamo: Traper košulja u zimskim kombinacijama

Ove sezone traper košulja ponovno zauzima važno mjesto u zimskim kombinacijama – nosi se slojevito, s pletivom, dolčevitama ili kaputima, i dokazuje da je denim klasik koji nikada ne gubi na šarmu

Traper košulja već desetljećima ima status modnog klasika koji nikada ne izlazi iz mode. Njezina jednostavnost, izdržljivost i svestranost čine je jednim od onih komada koje svaka garderoba treba imati. Od ležernih kombinacija do sofisticiranijih interpretacija, traper košulja se lako prilagođava svakom stilu i godišnjem dobu, a osobito je praktična u hladnijim mjesecima kada slojevito odijevanje postaje svakodnevica.

Zimi se traper košulja može nositi na mnogo načina – kao srednji sloj između tanke dolčevite i toplog kaputa, kao zamjena za laganu jaknu preko majice s printom, ili pak u kombinaciji s pletenim prslukom ili kardiganom za cozy, ali dotjeran izgled. U kombinaciji s crnim hlačama ili elegantnim suknjama dobiva profinjen karakter, dok uz traperice stvara efektan denim-on-denim look koji nikada ne gubi na popularnosti.

Za casual dane možeš je nositi otkopčanu preko bijele majice i uz tenisice, a za uredske ili večernje prilike lijepo izgleda u kombinaciji s kožnim hlačama, čizmama i decentnim nakitom. Dodatna prednost traper košulje jest što odlično pristaje svima – bez obzira na dob, stil ili građu tijela.

U nastavku donosimo najljepše modele traper košulja iz aktualne high street ponude koji potvrđuju da ovaj bezvremenski komad zaslužuje posebno mjesto u ormaru svake žene.

