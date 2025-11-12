Horoskop za četvrtak: Bikovi će se osjećati poželjno, a ovnove više neće brinuti šefovi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

Ljubav: Ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma, ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. Posao: Ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi zahtjevi. Zdravlje&savjet: U pravu ste.

Bik

Ljubav: Uslijedit će poboljšanje osobnih odnosa, a vi sami u istim ćete se osjećati bolje, sretnije, poželjnije. Posao: Ne razumijete megalomaniju nekih ljudi. Vi ste u fazi skromnosti i povučenijeg rada. U tome ste sretni. Zdravlje&savjet: Manje maštajte, više šetajte.

Blizanci

Ljubav: U svoj ljubavi život danas ćete s lakoćom unositi vrlo maštovite ideje i na taj ćete ga način obogatiti. Posao: Izgleda da se bliži trenutak kad ćete trebati donijeti jednu odluku. Osjećate da se kockice slažu i povezuju. Zdravlje&savjet: Samo nemojte žuriti.

Rak

Ljubav: Oni koji su još sami danas bi mogli dobiti priliku za ugodan izlazak i druženje. Neka je prihvate i neka ne pričaju previše. Posao: Znate što vam je činiti i od danas to radite još smjelije i sigurnije. Okolnosti će vam ići na ruku. Zdravlje&savjet: Veselite se.

Lav

Ljubav: Ako vam netko prigovori da ste odgovorni za neke neugodnosti, vi ćete se braniti da bez vas nema ni ljubavnog poticaja. Posao: Manjak interesa za rad bit će posljedica koncentracije na nešto novo i specifično. Ostalo će vam se činiti dosadnim. Zdravlje&savjet: Prihvatite dužnost.

Djevica

Ljubav: Morat ćete se malo bolje usredotočiti na voljenu osobu jer joj je ovih dana potrebno više vaše nježnosti. Posao: Ne želite gubiti vrijeme na sitnice. Spremni ste provesti promjene u djela. Vi ste pravi reformator. Zdravlje&savjet: Pokrenut ćete mnoge oko sebe.

Vaga

Ljubav: Potreba za povlačenjem u svoj svijet intimne manifestirat će se kao tiho uživanje udvoje u miru vlastitog doma. Posao: Nastavit ćete djelovati u skladu sa svojim načelima. Bit ćete sabrani, mirni i mudri. Ništa na brzinu. Zdravlje&savjet: Mnogi će mnogo spavati.

Škorpion

Ljubav: Jedni će se okrenuti svojoj ljubavnoj prošlosti, drugi će sanjariti o idealnoj ljubavi, a treći će inicirati romantičnu večer. Posao: Zbunjivat će vas to što se vaše kreativne ideje još uvijek ne mogu ostvariti u stvarnosti. Zdravlje&savjet: Strpljiv znači biti otvoren.

Strijelac

Ljubav: Još danas uspješno ćete se izvlačiti kako od ljubavnih dužnosti, tako i od novih zahtjeva voljene osobe. Posao: Bit će potrebno dosta šarma i inteligencije kako biste usuglasili stavove s poslovnim partnerima. Zdravlje&savjet: Izdržite.

Jarac

Ljubav: Danas će oslabiti vaš smisao za humor, kao i entuzijazam. Zato će se pogoršati osobni odnosi. Posao: Nemate ništa protiv nikoga, ali voljeli biste da se sastanci i pregovori odvijaju drukčije. Zdravlje&savjet: Treba imati rezervu živaca.

Vodenjak

Ljubav: Vaša bogata ljubavna i društvena faza nastavlja se i danas. Teško da će itko od vas biti sam. Posao: Uz svoj šarm i elokvenciju možete postići mnogo. Potrudite se iskoristiti spomenuto. Zdravlje&savjet: Nema prepreka za vas.

Ribe

Ljubav: Više vas ništa ne brine, jer znate da vas partner(ica) voli. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. Posao: Što god radili, danas će teći sasvim solidno, a vi ćete se uspješno nositi s malim izazovima i zbrkicama. Zdravlje&savjet: Gimnasticirajte.