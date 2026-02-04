403 Forbidden

Astro
Horoskop za četvrtak: Škorpione muči nesanica, a Blizanci neka slušaju svoju intuiciju

Žena.hr
4. veljače 2026.
Horoskop za četvrtak: Škorpione muči nesanica, a Blizanci neka slušaju svoju intuiciju
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Danas biste lako mogli pokazati nedostatak osjećaja za mjeru u strastima. Pokušajte naći zlatnu sredinu. POSAO: Danas ćete vjerojatno upoznati vrlo zanimljive poslovne suradnike koji u radu primjenjuju osebujne metode. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti promukli.

Bik

LJUBAV: Faza uživanja u ljubavi i životu nastavit će se i danas. Imat ćete gotovo sve što možete poželjeti. POSAO: Neće se ništa pokrenuti ako budete samo čekali. Trebate se pokazati, javiti, predstaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

Blizanci

LJUBAV: Ako se u emotivnim pitanjima budete oslanjali na svoj unutrašnji glas, danas bi vam on mogao donijeti mnogo sreće i zadovoljstva. POSAO: Nastavit ćete razvijati svoje inventivne ideje, dok će u isto vrijeme suradnja s kolegama također napredovati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Rak

LJUBAV: Teško da išta može pomutiti vašu sreću. Čak i male obiteljske peripetije vi ćete riješiti s lakoćom. POSAO: Manji prihodi će kasniti, a vi ćete se zbog toga osjećati manje sigurnim. Ipak, kontakti su vam i dalje dobri. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Lav

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite van na zrak, prošetajte, a pogotovo ako ste još sami. POSAO: Da bi uspjeli, oslonite se sami na sebe. Vi ste najbolji putokaz, kako sebi, tako i drugima oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Komunicirajte.

Djevica

LJUBAV: U drugom dijelu dana mogli biste doživjeti pravu ljubavnu ekstazu i ostvarenje svojih snova koje ste dugo sanjali. POSAO: Mogući su nekontrolirani financijski izdaci. Držite se zacrtanog plana i pomake u tom smislu činite minimalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svojim ciljevima.

Vaga

LJUBAV: Mnogi od vas danas će shvatiti da su pravi sretnici i da im se u ljubavi sada ostvaruju mnoge želje. Čuvajte to. POSAO: Vaša poslovna komunikacija danas će se razvijati odlično. Dobit ćete jasne odgovore i poticaje. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete kompletni.

Škorpion

LJUBAV: Voljenu osobu danas ćete vjerojatno ugodno iznenaditi nekom kuhinjskom delicijom. POSAO: Zanemarit ćete analize prethodnog razdoblja koje još nisu potpuno gotove i sa sigurnošću se posvetiti današnjim zadacima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemiri i nesanice.

Strijelac

LJUBAV: Kod vas će se danas opet javiti poriv za slobodom, pa će oni u vezama imati potrebu malo se osamiti ili ići u veća društva. POSAO: Vaša potreba da nametnete svoje ideje bit će jaka, ali će realne okolnosti biti takve da vas nitko neće uzeti za ozbiljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Jarac

LJUBAV: Bez obzira na to što ne nalazite ono zadovoljstvo u ljubavi kakvo očekujete, uspjet ćete sve okrenuti u pravcu dobre zabave. POSAO: Pokazat će se da je vaš odnos s vašim nadređenima prilično kaotičan. Kao da se tu ne zna tko pije, a tko plaća. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje se naprežite.

Vodenjak

LJUBAV: Većina vas bit će sklona pričati bajke, dok će realna situacija biti drukčija. Ne dramite ako vas netko spusti na zemlju. POSAO: Pred vama je vrlo zanimljiv dan u kom ćete dobiti priliku prezentirati svoje originalne ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se predrasuda.

Ribe

LJUBAV: Shvatit ćete da proživljavate jedan prilično frustrirajući dan kad se o ljubavi radi. Jednostavno izdržite. POSAO: Bit ćete jako zadovoljni obavljenom inventurom ili rezultatima prethodnog razdoblja. Na to idu nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Možda vas proglase genijem na jedan dan.

