Horoskop za četvrtak: Pun Mjesec donosi promjene i veliku sreću jednom znaku

Dan je nabijen iznimnom kozmičkom energijom. Pod utjecajem moćnog punog Mjeseca u vodenjaku od prethodne noći, emocije i intuicija su pojačani. Ovo je dan za velike uvide i važne vijesti

Ovan

LJUBAV: Vaš je entuzijazam zarazan. Iskoristite dan za druženje s prijateljima i sportske aktivnosti. Inicijativa u ljubavi donosi pozitivne rezultate, a partner će cijeniti vašu iskrenu strast. POSAO: Energija vam je na vrhuncu, idealna za pokretanje novih projekata. Inspirirate okolinu, no saslušajte i ideje kolega. Timski rad danas donosi najbolje moguće rezultate. ZDRAVLJE & SAVJET: Kanalizirajte energiju u sport, ali pripazite na brzopletost.

Bik

LJUBAV: Usmjereni ste na stabilnost. Mali rituali poput zajedničke večere vratit će osjećaj bliskosti. Partneru pružate prijeko potreban oslonac i sigurnost, što produbljuje vašu vezu. POSAO: Vaša upornost dolazi do izražaja. Nadređeni vas vide kao proaktivnu osobu. Povoljan je dan za rješavanje financijskih pitanja i pažljivo planiranje budućih koraka. ZDRAVLJE & SAVJET: Potražite vedro društvo. Usporite i priuštite si opuštanje.

Blizanci

LJUBAV: Komunikacija je ključna. Iskren razgovor s partnerom donosi bliskost koju priželjkujete. Ako ste slobodni, vaša znatiželja i šarm otvaraju vrata uzbudljivom poznanstvu. POSAO: Željni ste avanture i učenja. Istražite nove mogućnosti, budite turist u svom gradu. Vaša brzina razmišljanja rješava problem koji je druge dugo kočio na poslu. ZDRAVLJE & SAVJET: Ni u čemu ne pretjerujte. Mentalna aktivnost mora biti uravnotežena s odmorom.

Rak

LJUBAV: Posebno ste osjetljivi i intuitivni. Mali, nježan gest prema voljenoj osobi danas znači više od stotinu riječi. Moguć je i iznenadni poziv prijatelja na druženje koji ne biste trebali odbiti. POSAO: Intuicija vas vodi prema ispravnim financijskim odlukama. Budite oprezni s dijeljenom imovinom. Provjerite sve detalje prije nego što donesete konačnu odluku. ZDRAVLJE & SAVJET: Postavite jasne granice. Šetnja uz vodu vratit će vam unutarnji mir.

Lav

LJUBAV: Pun Mjesec u partnerskom sektoru stavlja odnose u fokus. Vaša toplina privlači poglede, no budite velikodušni i saslušajte partnera. Dominacija može stvoriti nepotrebnu napetost. POSAO: Vaša energija i samopouzdanje inspiriraju druge. Imate utjecaj na okolinu, iskoristite ga za pokretanje timskih projekata. Ne bojte se biti u centru pažnje. ZDRAVLJE & SAVJET: Budite strpljivi. Nađite ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Djevica

LJUBAV: Umjesto da analizirate svaki partnerov gest, opustite se i uživajte u trenutku. Sjećanje na sretne trenutke iz prošlosti može uljepšati dan i vama i voljenoj osobi. POSAO: Potrebno je više strpljenja s kolegama. Pun Mjesec unosi manji kaos u svakodnevne obaveze. Dobra organizacija pomoći će vam da sve privedete kraju bez stresa. ZDRAVLJE & SAVJET: Opustite se uz ono što volite. Analiziranje troši previše energije.

Vaga

LJUBAV: Ovo je prekrasan dan za druženje. Prihvatite pozive na zabave. Vaš šarm dolazi do izražaja, a ako ste zainteresirani za nekoga, mogli biste napraviti prvi odlučujući korak. POSAO: Suradnja s drugima ključ je uspjeha. Vaše diplomatske vještine pomažu u rješavanju napetosti u timu. Fokusirajte se na kreativne projekte koji vas u potpunosti ispunjavaju. ZDRAVLJE & SAVJET: Igrajte se i uživajte! Pronađite vrijeme za opuštajuće aktivnosti.

Škorpion

LJUBAV: Intenzivne emocije i potreba za dubokim razgovorima obilježit će dan. Iskrenost otvara vrata koja su dugo bila zatvorena. Moguće su i živahne obiteljske rasprave. POSAO: Fokusirani ste i odlučni, što vam pomaže da završite važne zadatke. Sportski djelatnici mogu imati vrlo uspješan dan. Vaša posvećenost bit će primijećena i nagrađena. ZDRAVLJE & SAVJET: Odlično se osjećate. Opustite se u krugu obitelji i napunite baterije.

Strijelac

LJUBAV: Otvorenost privlači ljude koji cijene iskrenost. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati zanimljivu osobu koja nije iz vašeg kraja. Razgovor o snovima zbližava s partnerom. POSAO: Vaše riječi danas imaju posebnu težinu. Idealan dan za one u prodaji, marketingu ili podučavanju. Uspješno ćete podijeliti svoje ideje i motivirati druge na akciju. ZDRAVLJE & SAVJET: Ne pretjerujte s kolačima. Vaš optimizam je zarazan, podijelite ga s drugima.

Jarac

LJUBAV: Strpljenje u ljubavi donosi mir. Vaša odanost govori glasnije od riječi. Moguć je razvoj neobičnog odnosa koji vas istovremeno intrigira i pomalo zbunjuje. POSAO: Financije su u prvom planu. Imate odlične ideje za zaradu, no budite oprezni s trošenjem. Vaša disciplina gradi ugled koji će vam dugoročno otvoriti mnoga važna vrata. ZDRAVLJE & SAVJET: Spustite se na zemlju. Mala rutina istezanja smirit će nakupljenu napetost.

Vodenjak

LJUBAV: Pun Mjesec u vašem znaku čini vas samopouzdanima i magnetski privlačnima. Lako preuzimate ulogu vođe, kako u društvu tako i u ljubavi. Jasno izrazite svoje potrebe i želje. POSAO: Vaše originalne ideje dolaze do izražaja. Danas možete pokrenuti nešto potpuno novo. Neočekivani prijedlog mogao bi otvoriti vrata projektu o kojem ste dugo sanjali. ZDRAVLJE & SAVJET: Energija vam teče u valovima. Uskladite tempo s time kako se osjećate.

Ribe

LJUBAV: Izrazito ste intuitivni i lako prepoznajete tuđe emocije. Moguće je ugodno druženje s prijateljima i voljenom osobom. Samci bi preko društva mogli pronaći novu ljubav. POSAO: Imate mnogo unutarnje snage. Iskoristite je za poboljšanja kod kuće ili za završavanje poslova iza scene. Vaša kreativnost pomaže vam pronaći nova, svježa rješenja. ZDRAVLJE & SAVJET: Pronađite ravnotežu između posla i zabave. Otvorite se prema drugima.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!