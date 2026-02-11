403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za četvrtak: Provokacije na poslu za blizance, a bikovi će se nadmudrivati sa šefovima

Žena.hr
11. veljače 2026.
Horoskop za četvrtak: Provokacije na poslu za blizance, a bikovi će se nadmudrivati sa šefovima
zena.hr
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Plima emocija koja vas sada nosi možda vas i zbunjuje. Nekima će se ostvariti ljubavni snovi. POSAO: Vrijeme je za reorganizaciju nekih sitnica na radnom mjestu. O tome ćete danas razmišljati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na šefove.

Bik

LJUBAV: Osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati za vas, no vi ćete zasad biti na distanci. POSAO: Vjerojatno ćete se nadmudrivati s nadređenima oko nekih detalja koji sami po sebi nisu ni toliko važni. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će ugodnih snova.

Blizanci

LJUBAV: Čak i ako niste presretni u osobnom životu, danas ćete naći ravnotežu uz pomoć vama bliskih ljudi i prijatelja. POSAO: Oni koji danas rade neka budu maksimalno pažljivi u suradnji s drugima jer će ona biti klimava i puna provokacija. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete i malim koracima stići do cilja.

Rak

LJUBAV: Bolje ćete se osjećati u širem krugu ljudi nego u paru. Zato se povežite s društvom i ne pitajte previše. POSAO: Možda će većina pogleda biti uperena u vas, ali vi izdržite taj mali napor i pokažite se u najboljem svijetlu. ZDRAVLJE&SAVJET: Prepreke se tope same od sebe.

Lav

LJUBAV: Sve što trenutačno nedostaje u vašim osobnim odnosima danas ćete uspješno nadoknađivati seksom. POSAO: Možda ćete se pitati kamo dalje kad ste dosta toga već postigli. Imajte na pameti da je teže održati položaj nego do njega doći. ZDRAVLJE&SAVJET: Pijte više tekućine.

Djevica

LJUBAV: Vaša ljubavna renesansa nastavit će se i danas i to još jače, bolje i sretnije. Sve vrata su vam otvorena. POSAO: Kad zbrojite sve što ste dosad napravili, zaključit ćete da vii te kako vrijedite. Tako ćete se i postaviti prema drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete gotovo sve.

Vaga

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Bit će spremna popustiti u nečem oko čega ste se sporili. POSAO: U poslovnim kontaktima moglo bi doći do zbrke ili nejasnoća koje će zahtijevati dodatna objašnjavanja i trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite dosljedni.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatne su lovačke priče o vašem ljubavnom životu kojim ćete nastojati impresionirati drugu stranu. POSAO: Zaposleni u zabavljačkoj i sportskoj djelatnosti danas će morati razmotriti neka bitna pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad treba i predahnuti.

Strijelac

LJUBAV: Osoba koja je mlada i s kojom ste povezani danas će vam se povjeriti ili vam otkriti svoje brige i tuge. Budite iskreni. POSAO: Odlično ćete surađivati kako s mladim, tako i sa zrelim suradnicima u poslu. Bit ćete otvoreni i ljubazni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živcirajte se.

Jarac

LJUBAV: Komentirajući svoju vezu primijetit ćete da ste skloni idealizaciji voljene osobe. Nema veze ako je vama dobro. POSAO: Neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali. Za neke će to biti razlog da se malo opuste. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.

Vodenjak

LJUBAV: Nemojte ništa shvaćati osobno, jer su okolnosti takve da bi vas druga strana mogla naživcirati ili obeshrabriti. Nije do nje. POSAO: Ako pred vas postavljaju veće i zahtjevnije zadaće, onda biste ih trebali i opravdati ozbiljnijim zalaganjem. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se nakon napornog posla.

Ribe

LJUBAV: Ako vam se danas učiniti da se ne osjećate najbolje ni sami, ni u vezi, znajte da je to prolazno i zato tome ne pridajte značaj. POSAO: Mogao bi se dogoditi onaj čudesni "klik" kojim sve stvari dolaze na svoje mjesto. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki mijenjaju svakodnevne navike.

Pročitajte još o:
Dnevni HoroskopHoroskop četvrtak
