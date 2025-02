Bob ili pixie? Evo kakvu bi frizuru trebala nositi prema horoskopu

Stiglo je novo godišnje doba i želiš nešto drugačije ili jednostavno želiš neke promjene u svom životu? Onda si sigurno razmišljala o novoj frizuri, pramenovima ili nekoj potpuno drugačijoj boji kose. No nisi sigurna kakvu frizuru ili promjenu želiš vidjeti u ogledalu?

Ako tražiš ideje onda astrologija može pomoći jer prema njoj svakom horoskopskom znaku odgovara određeni tip frizure. Svaka frizura savršeno će pristajati uz karakter odnosno naglasiti ga. Kod žena rođenih u znaku Ovna važno je naglasiti strastvenost, dok je poznato da su Bikice vrlo pouzdane i vole klasiku.

Koja frizura najbolje odgovara tvom horoskopskom znaku - provjeri u nastavku. Tko zna, možda ćeš otkriti idealnu frizuru za sebe.

Ovan

"Shag frizura" odnosno kosa ošišana u slojevima najbolje će odgovarati ženama rođenim u prvom znaku Zodijaka. Pustolovke, samopouzdane, odlučne i impulzivne trebaju nešto odvažno i što ih neće sputavati. Upravo je takva "shag frizura", a osim toga slojevito ošišana kosa stvara veći volumen. Veća odvažnost može se dobiti uz pramenove ili platinasto plavu boju.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Lady Gaga, Reese Witherspoon, Mariah Carey, Celine Dion, Kristen Stewart, Saoirse Ronan, Emma Watson

Bik

Kosa srednje duljine najbolji je izbor za žene rođene u znaku Bika. One su ustrajne, pouzdane i pune ljubavi, a u modi vole klasiku. Njihovoj osobnosti najviše odgovaraju klasični i šik komadi, ali i frizure koje podržavaju taj stil. Lijepo ošišana kosa srednje duljine izgledat će profinjeno, a uz redovite maske kosa će biti sjajna.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Adele, Gigi Hadid, Jessica Alba, Gal Gadot, Janet Jackson, Cher, Tina Fey

Blizanci

Francuski bob najviše odgovara ovom lepršavom znaku. Brzoplete, inteligentne, znatiželjne žene koje vole igru; tako opisuju žene rođene u ovom zračnom znaku. Tako isto pristupaju svom izgledu; vole se igrati s bojama i duljinom kose. Bob do jagodica sa šiškama najbolje će odgovarati ovim zaigranim ženama.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Angelina Jolie, Natalie Portman, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Venus Williams, Lucy Hale

Rak

"The Wispy Fringe", odnosno frizura sa šiškama vrlo je trendi u posljednje vrijeme i najbolje odgovara ženama rođenim u ovom vodenom znaku. Ova frizura je specifična po šiškama koje imaju vrlo nježne i istanjene pramenove. Profinjeno uokviruju lice pa nije neobično što je to najbolji izbor za žene koje su empatične i osjetljive. Ipak se radi o djevojkama iz susjedstva, a ova frizura naglašava njihovo prijateljsko raspoloženje.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Margot Robbie, Ariana Grande, Mindy Kaling, Meryl Streep, Lana Del Ray, Selena Gomez

Lav

Duga i raskošna kosa najviše odgovara ženama koje su ponosne i vole biti u centru pažnje. Ponosne, vjerne i velikodušne žene u kojima se krije lavica, a što znači da njihova raskošna mora podržavati tu osobnost.

Poznate žene rođene u ovom znaku: JLo, Rose Byrne, Sandra Bullock, Megan Markle, Halle Berry, Jennifer Lawrence

Djevica

Praktičan ravni bob najbolje odgovara ženama rođenim u znaku Djevice. Radišne i pedantne vole frizure koje imaju jasan rez, a ova vrsta boba je upravo takva frizura. Elegantan bob do čeljusti izgleda vrlo uredno što je izuzetno važno ovim damama.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Beyonce, Zendaya, Blake Lively, Cameron Diaz, Taraji P. Henson, Lili Reinhart

Vaga

Glamurozna i duga kosa najbolje će odgovarati ovim šarmantinim ženama. Vrlo su diplomatične i vole ravnotežu u svojim životima, ali također uživaju u lijepim stvarima i luksuzu. Duga kosa koja pada u nježnim valovima je vrlo romantična, a one to jako vole.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Serena Williams, Bella Hadid, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Brie Larson, Hilary Duff, Gwen Stefani

Škorpion

Nježan bob s tupim vrhovima je prema astrologiji najbolji odabir za ove odlučne žene. One su odane, intuitivne i snaže, ali ih svijet često ne razumije. Iako mogu izvana biti jako oštre ipak se radi o vrlo nježnim ženama, ali to njihovu stranu vide samo najbliže osobe. Škorpionke mogu nositi različite frizure - opuštene ili potpuno uredne. No ipak bi im najbolje odgovarao bob s tupo ošišanim vrhovima - jednostavno i seksi.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Ciara, Kendall Jenner, Kiernan Shipka, Emma Stone, Anne Hathaway, Rachel McAdams, Hailey Bieber

Strijelac

Pixie frizura najbolje odgovara ženama koje su poznate kao najveće pustolovke u Zodijaku. Slobodan duh i znatiželja su njihovi glavni pokretači, a za takvu osobnost potrebna im je frizura koja pokazuje njihovu odvažnost. No kratka kosa je vrlo praktična i može izgledati lijepo bez obzira gdje putuju. Osim toga one nisu robovi trendova, a to znači da je sve dopušteno.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Miley Cyrus, Zoe Kravitz, Britney Spears, Janelle Monae, Taylor Swift

Jarac

Lob, odnosno duljina kose do ključne kosti najbolji je odabir za praktične žene rođene u znaku Jarca. Brižne i tradicionalne vole razmisliti o svim opcijama prije nego donesu odluke. A praktičnost vole i kod modnog izričaja, ali i odabira frizure. Kosa koja nije kratka, ali ni previše duga najbolji je izbor za njih.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Michelle Obama, Dolly Parton, Kate Moss, Mary J Blige, Duchess of Cambridge, Zooey Deschanel

Vodenjak

Prirodna kosa i bez previše dodataka poput boja i pramenova najbolji je izbor za ove žene. Originalne, iskrene i neovisne uvijek slijede svoje srce. Zbog toga nikada neće slijediti trendove nego će modu prilagođavati sebi. Također će više naglašavati svoju prirodnost. Valovita, kovrčava ili ravna; smeđa, crna ili plava - najbolje će im pristajati njihova prirodna kosa.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Alicia Keys, Kerry Washington, Shakira, Chloe Grace Moretz, Yara Shahidi

Ribe

"Zavjesa šiške" su stylish frizura za žene rođene u ovom vodenom znaku. Suosjećajne, nježne i pažljive Ribe žele naglasiti nježnu stranu. Romantična frizura s ovim šiškama, sigurno će im pomoći da se osjećaju fantastično, a lijepo će im uokviriti lice.

Poznate žene rođene u ovom znaku: Rihanna, Drew Barrymore, Emily Blunt, Dakota Fanning, Lupita Nyong’o, Rebel Wilson