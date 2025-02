Ova 3 znaka su najveći srcolomci u horoskopu i često bježe od ljubavi

Svima nam je ponekad slomljeno srce zbog ljubavi i znamo kako je to bolna situacija u kojoj nas lomi tuga i beznađe. Teško je podnijeti prekid, zaboraviti sve lijepe trenutke s voljenom osobom, a zatim opet skupiti slomljene ostatke svog srca i krenuti naprijed.

Prema astrologiji postoje neki ljudi koji su poznati kao srcolomci, a to je zbog njihovog odnosa prema ljubavi i vezama. Kada su u intimnijom vezama odgovorni su za puno toga jer sebe često stavljaju na prvo mjesto, a ista stvar događa i kod prekida. Za svaku ljubavnu vezu je odgovorno dvoje ljudi, no ipak neki ljudi ne mogu prihvatiti život u dvoje ili vezanost. Možda ti se prema ovome čini da si se i ti našla u sličnoj situaciji?

Ako te zanima koja su tri znaka poznata kao najveći srcolomci zodijaka samo nastavi čitati ovaj članak i tko možda otkriješ nešto zanimljivo o svojoj ljubavnoj vezi!

Strijelac

Strijelci su najveći avanturisti u zodijaku. Oni su neovisni, slobodoumni ljudi čiji će prioritet uvijek biti putovanja i želja za upoznavanjem nečeg novog. Obožavaju osjetiti adrenalin, a to mogu kada isprobavaju nove stvari i putuju na neistražena mjesta. Dakle, ne žele se osjećati sputano, a kada su vezi onda im se čini da su vezani. Čak i kada strijelci osjete ljubav i uđu vezu, osjećaju se zarobljeno i njihove želje za avanturom se ne mogu ostvariti. Zbog toga često prekidaju, a druga ostane sa slomljenim srcem.

Vodenjak

Ovo je znak koji je vrlo sličan Strijelcu, Vodenjaci su poznati kao vrlo neobični ljudi. Često se udaljeni od drugih ljudi i žive u nekom svom svijetu. Odnosi, obitelj, prijatelji i drugi odnosi nisu nešto što njima stvara problem. Više se vole baviti humanitarnim stvarima, ali i stvarati bolji svijet za sve ljude. Dakle, ako osjete da ne mogu ništa učiniti za društvo i bolji svijet oni često napuštaju vezu.

Lav

Pripadnicima ovog znaka je stvarno potrebna pažnja i koliko god je imaju uvijek žude za još. Žele biti u centru pažnje, biti maženi, cijenjeni, voljeni i željeni. No, naravno je nemoguće ispuniti takve uvjete u ljubavnoj vezi jer nitko ne može svu svoju pažnju posvetiti samo jednoj osobi. Ipak lavovi to teško razumiju i to će ih iritirati. Dakle, kada osjećaju da nisu dovoljno u centru pažnje, neće dugo razmišljati o prekidu, za njih će to biti jednostavna odluka o odlasku.