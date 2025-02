'Ti se ljubiš na tako dobar način': Znakovi koji znaju sve tajne dobrog poljupca

Nema ništa ljepše od dobrog poljupca, zar ne? To je vjerojatno najintimnija stvar koja se događa između ljubavnika. Trenutak u kojem se spajaju dva zaljubljena bića. No, astrologija kaže da neki znakovi puno bolje znaju tajnu dobrog i zavodljivog poljupca.

Ovan

Ovan se dobro ljubi jer se želi dobro ljubiti. Oni žele u svemu biti najbolji što će to ih natjerati da se još više trude. Kada Ovan ljubi, on ljubi najljepše jer u poljupcima daje svoje srce i dušu.

Bik

Doista strastveni znak, Bik uživa u umijeću ljubljenja jednako kao i u vođenju ljubavi. Očekuj duge predigre jer se u tom pogledu voli davati. Rođeni su da se ljube. Jednostavno im to dolazi prirodno. Njegovi poljupci će te oduševiti, a njega uzbuditi.

Rak

Zavodljiva priroda Raka toliko je dražesna i topla da mu je gotovo nemoguće odoljeti. Vidjet ćeš kada se počnete ljubiti! Poljubiti Raka iskustvo je koje mijenja život jer oni u poljupcu pokazuju čistu ljubav. Ima nešto u vezi poljupca i ovog čarobnog znaka, a s vremenom će biti sve bolje.

Lav

Kod Lava se svodi na to da impresionira svojom sposobnošću. No, u areni ljubavi i strasti ovaj znak će pokazati svoje umijeće. Lav se ljubi s namjerom i on ćete oduševiti. On je jedan od znakova koji se najljepše ljubi u zodijaku.

Škorpion

Škorpion je jako poseban, on se s jedne strane ne voli ljubiti, ali će to činiti strastveno jer je to izazov za svaku ljubavnu vezu. Škorpion je strastven u svojim poljupcima jer želi zadržati glas da je strastvena osoba.

Strijelac

Ako se želiš ljubiti s osobom koja je slobodnog duha i nije ju briga što misliš o izvedbi, onda je to Strijelac. Partnerica će doživjeti potpuno drugu vrstu poljupca. Budući da on ne pokušava impresionirati nego se ljubi zbog čistog zadovoljstva, poljubac će biti pravi užitak!