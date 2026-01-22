403 Forbidden

Astro
OBRAČUNSKO VRIJEME

Financijski horoskop za 2026.: Koji znakovi privlače novac, a tko treba biti oprezan

Ana Ivančić
22. siječnja 2026.
Financijski horoskop za 2026.: Koji znakovi privlače novac, a tko treba biti oprezan
Profimedia
Godina pred nama nagrađuje one koji svoje snove pretvaraju u konkretne planove. Disciplina, hrabrost i autentičnost postaju najvrjednija valuta. Bez obzira na vaš znak, ključ za otključavanje financijskog obilja leži u svjesnom djelovanju i usklađivanju osobnog truda s povoljnim kozmičkim strujama

Godina 2026. donosi veliku promjenu financijske energije za sve znakove zodijaka, obilježenu snažnim planetarnim kretanjima koja najavljuju razdoblje obnove, stabilnosti i proračunatih rizika. Astrolozi ovu godinu opisuju kao točku preokreta nakon godina financijskog opreza, ističući da će uspjeh više ovisiti o disciplini i pripremi nego o pukoj sreći. Konvergencija planetarnih ciklusa, posebice ulazak Saturna i Neptuna u Ovna te prelazak Jupitera u Lava, stvara jedinstvenu priliku za stvaranje bogatstva i dugoročno planiranje. Ulazimo u godinu "ubrzane karme", gdje se trud konačno isplati, a vizije postaju stvarnost.

Kozmički divovi mijenjaju pravila igre

Ključni astrološki događaj godine je konjunkcija Saturna, planeta pravila i strukture, i Neptuna, planeta snova i vizija, u znaku Ovna. Ovaj rijedak susret, koji se događa svakih 36 godina, označava početak novog ciklusa gdje se snovi moraju uzemljiti u praktičnim okvirima da bi se ostvarili. Energija Ovna potiče na akciju i nove početke, što znači da će maštovite ideje zahtijevati čvrste temelje i discipliniran rad. Istovremeno, Uran ulazi u Blizance u srpnju, donoseći val inovacija u komunikaciji i poslovanju. To otvara vrata zaradi kroz autentičnost, nove tehnologije i vješto predstavljanje vlastitih talenata. Na koncu, Jupiter, planet obilja, prelazi u Lava, pojačavajući kreativnost, samoizražavanje i liderske sposobnosti, što mnogima donosi prilike za napredovanje i javno priznanje.

Znakovi s najvećim financijskim potencijalom

Nekoliko znakova ulazi u 2026. s iznimno povoljnim vjetrom u leđa. Ovan preuzima financijsko vodstvo; nakon dugog razdoblja neizvjesnosti, dolaze nagrade za prošli trud, nove poslovne ponude i prilike za značajno povećanje prihoda. Hrabre odluke donose profit, a ovo je idealna godina za pokretanje posla ili ulaganje u vlastite projekte. Blizanci doživljavaju strelovit financijski rast. Njihove komunikacijske vještine dolaze do punog izražaja, donoseći zaradu kroz partnerstva, online platforme i umrežavanje. Uran u njihovom znaku potiče inovativnost i nove metode zarade. Za Lava je ovo godina proboja. Ulazak Jupitera u njihov znak od lipnja donosi "financijski sjaj", slavu i priznanje. Očekuju ih unapređenja, iznenadni profiti i liderske pozicije koje sa sobom nose i veće nagrade. Poduzetnici rođeni u ovom znaku s lakoćom će privlačiti klijente i investitore. Strijelac također prima jedan od najjačih novčanih blagoslova. Samopouzdanje u donošenju financijskih odluka raste, a prosperitet dolazi kroz putovanja, inozemne suradnje i nove pothvate.

Stabilan rast za strpljive i uporne

Za neke znakove, 2026. neće donijeti iznenadno bogatstvo, već postupan i stabilan napredak. Bik konačno osjeća olakšanje jer Uran nakon sedam godina napušta njihov znak. Napetost popušta, a na njezino mjesto dolaze stabilnost i mir. Ranije investicije počinju se isplaćivati, a otvaraju se i novi izvori prihoda, posebice vezani uz nekretnine. Za Raka se otvaraju brojni putovi zarade, često kroz zajedničke resurse, partnerstva i obiteljske investicije. Ovo je godina u kojoj se rješavaju stari dugovi i gradi novo samopouzdanje u upravljanju novcem. Djevica će imati stabilan financijski tijek, idealan za jačanje temelja i reorganizaciju. Disciplina i zdrave financijske navike donose dugoročnu sigurnost, a profesionalci mogu očekivati unapređenje. Škorpion prolazi kroz veliku financijsku transformaciju. Bogatstvo se stvara kroz naporan rad i pametne strategije, a prilike za uspjeh leže u dugoročnom planiranju i zajedničkim ulaganjima.

Tko treba pripaziti na novčanik?

Iako godina donosi prilike, neki će znakovi morati biti oprezniji. Jarac ima potencijal ostvariti golem uspjeh, no utjecaj Saturna zahtijeva oprez i izbjegavanje rizičnih ulaganja. Astrolozi savjetuju da se Jarčevi drže provjerenih metoda i ne opterećuju se nepotrebnim troškovima; dobra organizacija bit će ključna za izbjegavanje gubitaka. Za Vodenjaka je ovo godina financijske revizije i restrukturiranja. Iako će podrška Jupitera donijeti povremene dobitke, utjecaj Saturna može otežati štednju. Mudro korištenje početnih dobitaka može postaviti temelje za dugoročnu sigurnost. Ribe se opraštaju od Saturna u svom znaku, što donosi osjećaj lakoće, ali i opasnost od prepuštanja slučaju. Morat će razviti praktičniji pristup financijama i ne oslanjati se više toliko na sreću. Ipak, lekcije naučene pod Saturnovim utjecajem mogle bi im donijeti bogatiji i luksuzniji životni stil nego što očekuju.

