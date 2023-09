Četiri sretnika: Horoskopski znakovi s najviše sreće u rujnu

Osjećaš li se kao da ti mozak radi '100 na sat' otkako je sezona Djevica počela 23. kolovoza? I to manje na učinkovit način rješavanja problema po kojem je ovaj horoskopski znak poznat, a više na aljkav način, na način koji ti je svega dosta? Jer to je definitivno stanje uma mnogih ovih posljednjih dana, a naravno, retrogradni Merkur koji traje do 15. rujna i retrogradni Jupiter koji traje sve do 30. prosinca samo dodatno doprinose drami.

Ako ovo nije bilo tvoje iskustvo, onda si vjerojatno među horoskopskim znakovima s najviše sreće u rujnu 2023.

Dok dvostruka energija Djevice u kombinaciji s retrogradnim Merkurom većinu može dovesti do problema i neorganiziranosti na najgore načine, neki horoskopski znakovi imaju tendenciju da zapravo napreduju u ovoj vrsti kaosa i kao da procvjetaju uz hrpu obaveza i multitasking.

A evo i koje horoskopske znakove čeka najsretniji rujan.

Blizanci

Iako ćeš do sredine mjeseca intenzivno osjećati utjecaje retrogradnog Merkura, sve će zapravo ići u tvoju korist, a posebno kada su u pitanju ljubavni i obiteljski odnosi kod kuće. Bit ćeš zauzeta brojnim obavezama i planovima, s partnerom i/ili djecom, pa rujan neće biti previše društven mjesec za tebe, ali kod kuće će stvari toliko procvjetati da to nećeš ni primijetiti.

Djevica

Ti si glavna zvijezda ovog mjeseca. Rujan ti donosi nevjerojatnu sreću kad su u pitanju tvoje želje i ciljevi, ali i vrijeme provedeno sa samom sobom. Uz to, ovo će biti izuzetno produktivan mjesec za tebe, pa ni sama nećeš vjerovati koliko ćeš toga uspjeti obaviti u sljedećim tjednima.

Strijelac

Ovog mjeseca tvoja će karijera biti u prvom planu. Bilo da već neko vrijeme želiš promijeniti posao ili napredovati na poslu, ako si puno radila na tome posljednjih mjeseci, u rujnu napokon možeš očekivati plodove svog rada i dobre vijesti u području karijere. I iako ćeš se u sljedećim danima osjećati kao da radiš bez prestanka, na kraju mjeseca ćeš uvidjeti kako se sve isplatilo.

Ribe

Sezona Djevica donosi ti sreću u ljubavi i odnosima. Ovaj mjesec poboljšat će dinamiku s tvojim najbližima, od partnera pa sve do prijatelja. Uz ruže koje cvjetaju u tvojim odnosima, također ćeš se osjećati nevjerojatno kreativno zbog čega ćeš bez problema riješiti bilo kakve prepreke i izazove koji bi ti se mogli naći na putu tijekom rujna.