Miriše na ljubav: Znakovi kojima će prvi dani jeseni donijeti romansu

Stiže nam doba godine u kojem je nekako sve u ravnoteži – što i jest glavna karakteristika Vage čija vladavina počinje u zadnjem tjednu rujna i traje do 22. listopada. Dani su ugodni, ni hladni, a ni prevrući. U zraku, osim mirisa kestena i kiše, osjećamo naznake uzbuđenja radi nadolazećih blagdana. Grad nas mami brojnim koncertima i festivala, ali vikende želimo provoditi i na izletima jer raskošna priroda u jesenjim nijansama malo će koga ostaviti ravnodušnim.

Osim balansa, Vaga simbolizira veze, druženja, ljepotu i zavodljivost – a mi ne bismo imali ništa protiv da nam početak ove jeseni bude obojena ovim toplim tonovima. Ali, ako je vjerovati Zvijezdama, priliku za romantične jesenje šetnje pod kišobranom u dvoje imat će samo malobrojni sretnici.

Dakle, rujan svima nama donosi nove početke, novu školsku godinu, nove hobije, nove odluke, a pripadnicima ova tri horoskopska znaka – i nove ljubavi:

POGLEDAJ VIDEO: Marina je zbog ljubavi doselila u Hrvatsku i sa zaručnikom pokrenula posao

Blizanci

Što se ljubavnog života tiče, Blizancima je dugo toplo ljeto koje je na izmaku donijelo uglavnom samo zbunjenost. Nisu mogli odlučiti što žele, i iako im nije bilo dosadno, s prvim danima jeseni takva će ih zamršena situacija početi emocionalno iscrpljivati. Zato će upravo rujan Blizancima pomoći donijeti odluku, a za mnoge će pripadnike ovog znaka ta odluka ići u smjeru nečeg ozbiljnijeg. Tako bi Blizanci koji su sada još službeno samci mogli započeti vezu s osobom s kojom se samo neobavezno viđaju, a oni koji su već u paru mogli bi osjetiti želju da svoju ljubav okrune brakom.

Vaga

U trenutnoj vladavini Djevice, Vaga bi mogla postati izuzetno izbirljiva, osobito po pitanju ljudi kojima želi dati svoje vrijeme i svoju energiju. To možda uopće nije tako loše jer znači da će osobe rođene u ovom zračnom znaku dobro vagati svakog potencijalnog partnera koji se pojavi u njihovom životu. Zato će šanse za greške i krive procjene biti svedene na minimum. S prvim će danima jeseni Vaga napokon biti potpuno spremna donijeti neke velike odluke u svom ljubavnom životu - dat će priliku izabraniku svoga srca, ali ovog puta i glave. Takav način možda zvuči malo proračunato, ali je definitivno u Vaginom najboljem interesu. Nitko ne želi božićne blagdane dočekati slomljenog srca, zar ne?

Jarac

Jarac obožava jesen – ona znači povratak u rutinu, povratak na radno mjesto, povratak u školske klupe, povratak obavezama… Sve to Jarcu je uzbudljivo, a najviše nove poslovne mogućnosti i prilika za još bolju zaradu. Jarac ne voli promjene, ali ga one čine najmanje nesigurnim početkom jeseni jer je to vrijeme kad Jarac kuje planove za budućnost te se osjeća poletnije i energičnije nego tijekom ljetnih mjeseci. U takvom pozitivnom raspoloženju osobe rođene u ovom zemljanom znaku imat će ove jeseni veće šanse upoznati novu osobu zbog koje će biti spremne izaći iz svoje komfor zone. Sve u svemu, mnogi Jarci koji su vrijeme godišnjih odmora proveli solo, mogli bi se ove zime grijati udvoje.