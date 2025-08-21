Horoskop za petak: Ovnovi će osjećati frustracije, a djevice nervozu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Vaš partner će zamisliti jedno, a vi drugo. Teško ćete se usuglašavati, pa je najbolje da ne očekujete previše. Mirujte. POSAO: Razum je ono što će vas odvesti naprijed i uz pomoć čega ćete nadvladati manje napetosti u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivne frustracije.

Bik

LJUBAV: Osjetljivost partnera povezana s vašim nerazumijevanjem ili čak grubošću učinit će i ovaj dan prilično zahtjevnim. POSAO: Trudit ćete se da ničega ne bude niti previše, niti premalo, ali će vam to uzeti i dosta energije. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se popodne.

Blizanci

LJUBAV: Bit će vam važan seksualni život. Pokušat ćete partnera oduševiti nekom svojom vratolomijom. POSAO: Kontaktirat ćete financijske stručnjake kako bi ispravno postavili stvari i sve okrenuli u svoju korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Neke će boljeti stopala.

Rak

LJUBAV: Činit će vam se da što se vi više trudite, to stvari postaju sve gore. Obratite pažnju na spontanost. POSAO: Mnogi će se osjećati nesigurno. Da bi vam bilo bolje, usredotočite se na svoja stručna znanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se prehlade.

Lav

LJUBAV: Neki će se pretvoriti u prave pjesnike. Njihov stil izražavanja oborit će s nogu i najhladnije srce. POSAO: Moguće je kraće poslovno putovanje u mjesto gdje ima vode. Bit ćete realni i dobro ćete se snaći. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne inzistirajte na detaljima.

Djevica

LJUBAV: Vaše ponašanje i danas će biti takvo da će vas osobe suprotnog spola rado prihvaćati u svoje društvo. POSAO: Ni u čemu nemojte pretjerivati. Okolnosti će vam ići u prilog ako budete slijedili prirodu stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze.

Vaga

LJUBAV: U onom što biste vi željeli vladat će prilična zbrka. Nećete biti jasni niti sami sebi, niti drugima. POSAO: Šefovi će vas navoditi na djelovanje gotovo šahovskim stilom, no vi ćete prozreti njihovu shemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Odgovarat će vam pasivnost.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete skloni idealizirati voljenu osobu i pripisati joj osobine koje ona realno uopće nema. POSAO: Ono što je krenulo, krenulo je, a na vama je da slijedite zacrtani pravac djelovanja bez mnogo komentara. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ekonomični.

Strijelac

LJUBAV: Uslijedit će prolazni pad samopouzdanja zbog kojeg ćete se malo povući u sebe. Općenito, odnosi su vam dobri. POSAO: Prepoznat ćete financijske nestabilnosti s kojim se treba nositi uz pomoć znanja. Poradit ćete na tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sanjajte nemoguće.

Jarac

LJUBAV: Ni danas nećete biti potpuno sigurni što je to što očekujete od ljubavi i osobe do koje vam je stalo. POSAO: Kršeći pravila, vi mislite da napredujete, dok drugi u tome vide nepoštivanje onih oko vas. Razmislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost grla.

Vodenjak

LJUBAV: Ako se upustite u male promjene u odnosu, nećete biti niti dosljedni, niti uporni u tome. Održite postojeće stanje. POSAO: Neobični prijedlozi u financijskom sektoru učinit će da se zamislite o njima. Nisu realni. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost živaca.

Ribe

LJUBAV: Konfuzija koja će zračiti iz vas ne samo da će zbuniti voljenu osobu, nego i vas same. Danas mirujte. POSAO: Teško ćete surađivati s drugima jer ćete stalno imati osjećaj da su grubi prema vama. Morate biti profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.