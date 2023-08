'Zatočeni' u rutini: Horoskopski znakovi koji tvrdoglavo odbijaju promjene

Svatko voli neke svoje navike, određenu rutinu i naravno teži tome da ostvari sve svoje ciljeve. Svi vole imati određenu vrstu predvidljivosti i stabilnosti u životu. No neki ljudi jako loše reagiraju kada se dogode različite nepredvidljive situacije, ne znaju kako se ponašati u novim okolnostima te su potpuno izgubljeni. Ne žele izaći iz svoje zone komfora niti pokušati nešto što nije na njihovoj listi obaveza. Žele se probuditi svako jutro i znati da će njihov dan izgledati kao prethodni.

Sigurno se radi o tvrdoglavosti, ali na njihov karakter i snažnu potrebu za stabilnošću može utjecati i njihov horoskop. Određeni horoskopski znakovi vrlo teško prihvaćaju promjene što ponekad može biti dobro, ali nekad zbog toga vrlo teško plove kroz život i opterećuju ljude oko sebe. Astrolozi objašnjavaju o kojim znakovima se radi i što ih motivira na takvu vrstu otpora prema promjenama.

O kojim horoskopskim znakovima se radi možeš otkriti u nastavku. Možda se iznenadiš i pronađeš razloge zašto se ti ili netko tebi blizak ponaša na određen način.

POGLEDAJ VIDEO: Joga za aktivaciju i jačanje cijelog tijela

Škorpion

Škorpion je fiksni znak koji ima vrlo čvrsta uvjerenja, ali je također vodeni znak i zbog toga ovi ljudi sve osjećaju i proživljavaju jako intenzivno. Uvijek misle da su u pravu i ostat će pri svome. Mogu čak biti vrlo ekstremni i vjerojatno će tjerati ljude oko sebe da promijene svoja gledišta. Škorpioni su također jako neovisni i proračunati zahvaljujući Marsu, njihovom vladajućem planetu. Zbog snažnih uvjerenja koja teško mijenjaju mogu jako zapeti na svom putu i vrlo rijetko pristaju na kompromis, a nisu ni otvoreni za tuđe ideje.

Djevica

Perfekcionizam i opsesivnost su načini na koji ovi ljudi žive svoje živote, a drugi ih tako opisuju. Ljudi rođeni u ovom znaku uvijeke žele da se stvari urade kako treba (tako oni opisuju svoj pristup životu) i žele da se to napravi od prve. Djevice ne zanimaju pogreške i pokušaji, a svaku pogrešku će doživjeti kao neuspjeh. Također kritiziraju svaku manu na koju naiđu i ne mogu pustiti stvari. Radi se o zemljanom znaku koji je vrlo stabilan i nepokolebljivo ide kroz život; posebno kada planiraju i jure prema cilju. Ništa ih neće ometati na tom putu jer znaju što žele i kako to postići. No ponekad Djevice žele nešto toliko jako da postanu iracionalne i mogu potpuno izgubiti kontrolu.

Vodenjak

Vodenjaci su poznati kao 'čudaci' horoskopa, odnosno neobični ljudi i uvijek su vrlo inovativni i žele poboljšati sebe. No iako su njihove ideje inovativne, uvijek će željeti raditi stvari samo na svoj način. U tome nema popuštanja. Ovo je fiksni znak koji postaje tvrdoglav i želi biti jako usredotočen na ono što dolazi. No ponekad malo preagresivno nameću svoje misli ljudima, a ljude to odbija i stavlja na distancu. Uvijek će iznova pokazavati i dokazivati svoju indivudalnost, a i pokazati razočaranje jer se ljudi ne slažu s njima.

Jarac

Nitko ne smije stati između Jarca i onoga što želi učiniti. Ipak je njihov vladar planet Saturn povezan sa zadacima, odgovornostima i strukturama pa nije neobično što se uvijek drži onoga što mu je poznato. Vrlo su strogi i skloni svemu što ima jaku strukturu te zbog toga nikada nisu otvoreni za promjene. S druge strane vrlo su otporni i pouzdani, ali vrlo teško prihvaćaju promjene. Nikada ne čekaju da se stvari samo dogode, ali mora biti po njihovom. Osim toga, vrlo snažno brane svoje stavove. Ambiciozni su i rođeni za uspjeh, a uvijek će doći do svog cilja i uživati u voljenoj rutini.

Bik

Opće je poznato da je Bik najtvrdoglaviji znak Zodijaka, ali i da najviše voli rutinu i stabilnost. Kao fiksni znak žele zadržati kontrolu nad svojim okruženjem i vrlo teško mijenjaju stvari. Iako svi horoskopski znakovi znaku "zaglaviti" na svom putu kod Bikova je to najizraženije. Ako bilo što naruši njihov osjećaj sigurnosti, čvrsto će se držati na mjestu samo kako se ništa ne bi promijenilo. No zbog toga propuštaju nova iskustva jer im je lakše u poznatom. Opravdavaju se time da im ne treba ništa više, ali zaboravljalju da se život sastoji od upoznavanja novih stvari i iskustava.