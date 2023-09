Stiže ljubav: Ova će se tri znaka zaljubiti do kraja 2023.

Mnogima od nas bitno je zimu prezimiti u dvoje – priznajemo, nekako je toplije i ugodnije imati nekoga uz sebe u hladnim mjesecima, jer ne kažu uzalud da ljubav grije. Možda si se nadala kako će tople ljetne večeri u tvoj život donijeti ljubav, ali to se nije dogodilo pa ćeš i jesen dočekati sama. Ipak još nije sve propalo.

Ako si čitala ljubavni horoskop za ovu godinu, vjerojatno znaš kojim je znakovima u 2023. najavljena ljubavna sreća. Zato se sada možda pitaš jesu li Zvijezde pogriješile jer su ti bile obećavale romansu kojoj si se, kako se čini, uzaludno nadala. Ipak, još nije kasno za ljubav, ako si pripadnica jednog od ova tri znaka postoji velika mogućnost da se ukrcaš na posljednji vlak pa božićne i novogodišnje praznike provedeš u njegovom toplom zagrljaju. Evo za koje znakove Zvijezde imaju dobru ljubavnu prognozu za naredne mjesece:

Vaga

Početkom godine osobe rođene u ovom zračnom znaku već su imale priliku malo osjetiti ono što bi im se uskoro moglo dogoditi. Bio je to nagovještaj velike ljubavne priče koja za Vage samo što nije započela. Naime, prema astrolozima, osobito od jeseni i zime 2023, Vage imaju razloga za veselje: na vidiku su mnogi romantični trenuci u dvoje. Kraj godine donosi čistu strast i harmoniju – dakle sve ono što jednoj Vagi za sreću treba.

Jarac

Astrolozi tvrde kako će upravo 2023. godina za mnoge osobe rođene u znaku Jarca biti fatalna. Kupidon je već pripremio svoj luk i strelicu pa se ne treba čuditi ako će inače rezervirani i naoko hladnokrvni Jarci uskoro hodati okolo s glavom visoko u oblacima. Naime, Jarci će se do kraja godine zaljubiti preko ušiju – i svijet će gledati kroz ružičaste naočale, a to baš i nije tipično za jedan zemljani znak. Što je najbolje, Zvijezde tvrde kako Jarac može biti miran - osjećaj ga ne vara, riječ je o pravoj ljubavi. Sve u svemu, rizik od slomljenog srca je minimalan, a stvari će se na ljubavnom planu razvijati brzinom svjetlosti pa bi već do kraja godine inače oprezan i ozbiljan Jarac mogao sa sigurnošću znati je li pronašao osobu s kojom želi provesti ostatak svog života.

Ribe

Pripadnici ovog vodenog znaka možda se pitaju zašto su na našoj listi sretnika – ta početak godine nije im izgledao obećavajuće, dapače, bilo im je teško nekome pokloniti svoje povjerenje. No, u ovom slučaju ne vrijedi ona da se po jutru dan poznaje jer će se za pripadnike ovog znaka sada sve drastično promijeniti. Solo Ribice ipak će se odvažiti otvoriti svoje srce i ljubavi pružiti novu šansu – a ovo će Zvijezde bogato nagraditi pa će Ribama s jeseni na vrata zakucati i ljubav. Fatalni susret dogodit će se prije no što nastupe hladni dani pa je sasvim moguće da će kraj godine za Ribe ujedno značiti i kraj njihova samačkog života.