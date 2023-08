Opaki igrači – s ova 3 horoskopska znaka radije se nemoj uhvatiti u koštac

Svađe nikad nisu ugodno iskustvo, jer osim što uzrokuju burnu emocionalnu rekciju, tijekom konflikta na površinu običnu isplivaju manje lijepe strane nečijeg karaktera. Ipak, većina ljudi smatra kako su povremeni nesporazumi dio komunikacije i ako su obje strane dovoljno emocionalno zrele, moguće ih je riješiti na civiliziran način - prije no što počnu pljuštati uvrede i teške riječi.

No, možda si primijetila kako svađe i razmirice s nekim ljudima nikad ne završavaju dobro - kao da ostavljaju gorak aftertaste koji traje dugo nakon što je oluja prošla. Pomirba dolazi vrlo teško, a čak i ako znaju da su krivi, ne žure se ispričati.

To su najčešće osobe koje nisu spremne na konstruktivnu raspravu, loše reagiraju na kritiku, a što je možda najgore, nerijetko su i vješti manipulatori. Ako ne to, onda su pak vrlo uvredljivi i skloni nezdravim reakcijama na sukobe.

Prema astrolozima, ove ne baš simpatične osobine najčešće se mogu pronaći kod osoba rođenih u 3 horoskopska znaka (od kojih, zanimljivo, ni jedan nije vatreni). Provjeri nije li tvoj partner, prijateljica ili šef jedan od njih, a ako jest, radije dobro pripazi da im ne staneš na žulj – jer svaka konfrontacija s njima mogla bi te itekako koštati brdo živaca.

POGLEDAJ VIDEO: Najveći mitovi o ženama na vodećim pozicijama

Vaga

Možda si iznađena što se na ovom popisu nalazi Vaga, poznata po svojoj zavodljivosti i društvenosti. Istina je, Vage iznad svega žele postići ravnotežu u svemu što rade, ali ako se kojim slučajem naljute, mogle bi reagirati sasvim neočekivano. Naime, Vage ne vole izravne sukobe pa će u takvim slučajevima svoje nezadovoljstvo iskazati negdje drugdje – na primjer, u zajedničkom krugu prijatelja i poznanika. Ne samo da će olajavati osobu s kojom su u svađi iza njezinih leđa, nego će manipulacijom postići da to počnu raditi i svi drugi. Zato je izuzetno opasno izazvati bijes jedne Vage – prije ili kasnije, to će ti se obiti o glavu. I to više prije, nego kasnije.

Rak

Unutarnji svijet svakog Raka vrlo je kompleksan i dubok – nitko ne može vidjeti kroz njegov oklop i znati što doista misli i osjeća. Iako nisu skloni konfliktima, u slučaju da ih netko povrijedi, Rak će se povući u svoju ljušturu iz koje ga nitko živ ne može izvući. Svaki pokušaj rasprave ili pomirbe past će u vodu. Srećom, Rak ne može dugo ostati emocionalno nedostupan jer mu je bitno osjećati se ugodno i živjeti u harmoniji s ljudima oko sebe.

Bik

S ovim rogonjom radije se nemoj uhvatiti u koštac jer ćeš osjetiti puni smisao izraza 'razajreni bik'. Neobično, s obzirom na to da su pripadnici ovog zemljanog znaka uglavnom vrlo smireni, tromi i dobronamjerni, zar ne? No, ako se odvažiš biku mahati crvenom maramom pred nosom i izavati ga, postat će vrlo, vrlo neugodan. Iz njegovih bi usta mogle izaći bolno ružne riječi, a što je najgore, jednom kad nevrijeme prođe, tvrdoglavi Bik još dugo neće biti spreman oprostiti, a kamoli se ispričati prvi.