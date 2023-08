Moćni i dominantni: Pet horoskopskih znakova koji obožavaju šefovati

Voliš li manipulirati u odnosima? Jesi li dominantna u ljubavno vezi? Možda ćeš otkriti da imaš ovakav karakter jer si rođena u nekom od ovih horoskopskih znakova.

Astrologija može objasniti osobnosti i način na koji ljudi donose odluke. Neki horoskopski znakovi su tihi i suzdržani, dok su drugi prirodno dominantni i moćni. Tko su najdominatniji horoskopski znakovi? Sljedeći znakovi zodijaka posjeduju moćnu prisutnost i obično su vođe u privatnom, ali i profesionalnom životu.

Zbog toga što znaju donositi odluke i poticati događaje drugi ljudi ih često poštuju. No ponekad mogu biti previše dominantni i gušiti odnose. U nastavku možeš pročitati o kome se radi, ali vrlo je važno da imaš na umu da je astrologija samo vodič.

Lav

Lav je vrlo dominantna životinja, a takvi su i ljudi u zodijaku koje predstavlja ova životinja. Radi se nedvojbeno o jednom o dominantnijih horoskopskih znakova. Rođeni su vođe i jako samopouzdani ljudi koji se uvijek ponašaju dostojanstveno. Vole kontrolirati sve oko sebe, ali će istovremeno hrabro donositi odluke. Također vole biti u centru pažnje i zbog toga su često prvi u društvu. No radi se o vrlo šarmantnim ljudima te je to jedan od razloga zašto ljudi vole biti u njihovom društvu. Iako su jako dominantni, znaju kako zahtijevati nešto od drugih ljudi i zbog toga ih okolina poštuje. Vrlo su prisutni, a zbog svoje karizmatičnosti postaju vođe, ali i spadaju u dominantne horoskopske znakove.

Škorpion

Ljudi rođeni u ovom vodenom znaku se često smatraju najmoćnijim horoskopskim znakom. Njihova magnetska osobnost i tajanstvenost je vrlo privlačna. Ovo su vrlo strastveni ljudi koji sve intenzivno proživljavaju, a svoj karakter ne skrivaju. Osim toga imaju izvrsnu intuiciju te zbog toga jako dobro čitaju ljude, a onda mogu lako i kontrolirati druge. Ljudi ih se istovremeno često boje i poštuju jer je njihovu snažnu prisutnost teško ignorirati.

No želja za dominacijom može biti jako naglašena jer žele štititi one koje vole i vrlo su posesivni i manipulativni u odnosima. Vole imati kontrolu nad svojim životom, odnosima ili situacijama. A kada se dogodi nešto loše onda dugo i jako zamjeraju. Uz sve to vrlo su odgovorni ljudi jer im to daje osjećaj svrhe i poznati su po tome što uspješno mogu obavljati različite zadatke.

Jarac

Pripadnici ovog horoskopskog znaka poznati su po ambicioznoj i radišnoj prirodi, a upravo to ih čini jednim od dominantnih horoskopskih znakova. Vođeni su uspjehom i ne boje se uložiti trud kako bi postigli svoje ciljeve. Njima se također ne mogu dogoditi gluposti jer su poznati po svojoj samokontroli. Radi se o vrlo ozbiljnim ljudima koji upravo zbog svih tih osobina postaju vođe. Jarci su naširoko poznati po svojoj iznimnoj samodisciplini. Imaju snažnu sklonost prema strukturi i redu u svakodnevnom životu, a odstupanja od njihovih pomno razrađenih planova im vrlo teško padaju. Takav način života proizlazi iz želje za uspjehom, ali i usredotočenost na svoje ciljeve.

Strijelac

Možda će mnogi Strijelci biti iznenađeni što se nalaze na ovim popisu, ipak su oni poznati kao najveći avanturisti zodijaka. Najviše vole živjeti slobodno, ali su svejedno jedan od najdominatnijih znakova zodijaka. Ne boje se izraziti svoje mišljenje i ne boje se riskirati. Često su prvi, a imaju magnetsku osobnost i prirodni šarm koji ljude privlači k njima, a njih to zabavlja. Opiru se tuđim naredbama ili podilaženjima, a kao rezultat toga, mogu biti dominantni partneri ili pojedinci s dominantnom osobnošću. Ukratko rečeno, Strijelci jako cijene svoju neovisnost i mrze živjeti život po tuđim uvjetima, ne boje se izraziti svoje stavove i nepokolebljivi su zagovornici osobne slobode.

Ovan

Ovnovi se uvijek nalaze na ovakvim popisima jer su odvažni i jako samouvjereni, a upravo su zbog toga i vrlo dominantni. Imaju vatrenu osobnost i snažnu volju pa su gotovi nezaustavljivi. Rođeni su vođe jer se ne boje preuzeti odgovornost, a mogu jako dobro podnositi pritisak. Sve ih čini dobrim vođa, uz njihov trud stvari će se dogoditi. Također su poznati po svojoj iskrenosti i spremnosti te bez oklijevanja izražavaju svoje želje i zahtjeve. Njihova sposobnost da bez straha komuniciraju svoja očekivanja s drugima stavlja ih na čelo najdominantnijih znakova zodijaka.