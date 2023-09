Koga je najlakše, a koga najteže voljeti? Evo što kaže astrologija

Kad je u pitanju ljubav, nismo svi jednaki, a na to kako se ponašamo u vezama uvelike utječe i astrologija i znak u kojem smo rođeni. Baš kao što određuje naše osobine, astrologija ima utjecaj i na to kakvi smo u ljubavnim odnosima.

Tako je neke ljude lako zavoljeti, dok su drugi malo 'tvrđi orah' i potrebno ih je bolje upoznati da bismo pronašli prekrasnu ljubav koja se skriva u njihovoj nutrini.

Dakle, koga je to najlakše, a koga najteže zavoljeti? Pripadaš li znakovima koji su otvoreni, ljubazni i emotivni ili si na onoj drugoj strani, među ljudima koji su suzdržani kad su u pitanju emocije?

Dakako, svatko od nas ima svoje mane i vrline i kod svake osobe postoji nešto radi čega je volimo i poštujemo, bez obzira na to kojem znaku pripada. Ipak, zanimljivo je proučiti na koji način astrologija utječe na naše ponašajne obrasce, a u nastavku smo poredale sve horoskopske znakove, od onih koje je lako zavoljeti već pri upoznavanju pa do onih koji skrivaju svoju emotivnost i prilično su rezervirani kad je riječ o ljubavi i odnosima.

Rak

Rak je 'najmekši' od svih znakova zodijaka. Osobe rođene u ovom znaku su strpljive, pouzdane i pune razumijevanja. Vole bezuvjetno i ne postoji im ništa draže nego brinuti o ljudima do kojih im je stalo. Oni su oličenje onoga kako bi 'savršena' ljubav trebala izgledati.

Ribe

Najemotivniji od svih znakova, pripadnici ovog vodenog znaka osjećaju najintenzivnije i stalno su u vezi sa svojim emocijama. Kad je ljubav u pitanju, vrlo su otvoreni i s lakoćom izražavaju svoje emocije i očekivanja. Za osobu koju vole spremni su učiniti baš sve.

Vaga

Pravi mirotvorci, Vage samo žele da svi budu sretni, a posebice ljudi koje vole. Lojalni su partneri i dali bi sve od sebe da usreće osobu koju vole. Ljubazni su i brižni te su dobar primjer idealnog partnera.

Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku iznimno su odani i stabilni. Posvećeni su svojim odnosima i nikad neće iznevjeriti partnera. Oni nemaju tajne i prilično su otvoreni prema osobi do koje im je stalo. Odanost kakvu oni posjeduju teško je naći, a upravo ih to čini sjajnim ljubavnicima.

Ovan

Strastveni, impulzivni i odani, sve to su ljudi rođeni u znaku vatrenog Ovna. Osoba koju vole središte im je svemira. Oni za ljude do kojih im je stalo žele samo sve najbolje, no jednako se trude biti važni svojim ljubavnicima. U partneru žele pronaći najboljeg prijatelja i sigurno utočište, a upravo ih je radi toga prilično lako voljeti.

Lav

Lavovi su samouvjereni, neovisni i neustrašivi pa se čini kao da im možda neće trebati druga osoba, no njihova ih karizmatična osobnost čini neodoljivima. U život svojih partnera unose uzbuđenje i avanturu stoga ih je lako zavoljeti.

Blizanci

Iako su poznati po svojoj promjenjivoj prirodi i nestalnosti radi čega je ponekad teško s njima komunicirati i biti u vezi, Blizanci daju sve od sebe kada im je do nekoga stalo. Njihova intenzivna ljubav može biti pomalo uznemirujuća, ali je vrijedna divljenja.

Jarac

Pripadnici ovog znaka su veliki realisti, više se oslanjanju na glavu nego na srce. Iako su ustrajni i uspješni u poslu, kad je u pitanju ljubav, tu baš i nisu tako sjajni. Plaše se emocija i odnosima pristupaju s previše logike i razmatraju prednosti i mane svojih partnera. Biti u vezi s takvom osobom baš i nije lako. Da bi pronašli pravu ljubav, moraju naučiti slušati svoje srce.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka prilično su povučeni i tihi ljudi i teško se otvaraju strancima. Radi toga često djeluju rezervirano. Prirodno su zatvoreni i potrebno im je neko vrijeme da bi spustili zid koji drže između sebe i ostatka ljudi. Da bi se zaljubili, potrebna im je osoba uz koju će se osjećati dovoljno ugodno da bi mogli pokazati svoje pravo ja.

Strijelac

Ljudi rođeni u znaku Strijelca spontani su i impulzivni te više nego ostali skloni avanturama. S njima nikad nije dosadno, to sigurno, no oni će se teško primiriti i držati se monotonije i rutine. Oni žele proživjeti svaki trenutak, a to može negativno utjecati na njihov ljubavni život. Treba im partner koji će biti spreman s njima držati korak, a takvi su prilično rijetki.

Škorpion

Škorpioni su najneodlučniji od svih znakova, nikad ne znaju što žele. Njihovo se raspoloženje stalno mijenja pa ih je teško razumjeti. Biti s njima u vezi može biti emocionalno iscrpljujuće, a upravo radi toga njihov je ljubavni život često nestabilan. Spremni su za stabilnu vezu tek kada emocionalno sazriju.

Djevica

Sami sebi dovoljni, Djevice su najneovisniji od svih horoskopskih znakova. Oni analiziraju odnose s vrlo objektivnog i gotovo odvojenog stajališta - i ne dopuštaju ljudima da im se previše približe. Radi takve osobnosti i nepovjerenja koje im je urođeno teško ih je voljeti. Jednom kada se otvore, Djevice su izvrsni ljubavnici, ali treba im vremena da bi dostigli tu fazu u vezi.