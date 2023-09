'Stoje na mjestu': 4 horoskopska znaka kojima najdulje treba da prebole bivšu ljubav

Neki ljudi vrlo lako krenu naprijed nakon kraja ljubavi, dok drugima treba vječnost da prebole kraj i da u negdje u svojoj blizini primijete novu osobu koja im se sviđa. Neke osobe trebaju mjesece ili čak godine kako bi preboljele staru ljubav. I obično prolaze kroz različite faze - prvo stalno govore o bivšem pa se onda nadaju da će se pomiriti i tek nakon svega shvaćaju da moraju krenuti u proces iscjeljenja i u novi život.

Prema astrologiji neki horoskopski znakovi će vrlo brzo krenuti u novi život, kao da se ništa nije dogodilo. No neki će vrlo teško uspjeti obrisati bol nakon prekida i trebat će im dug period da naprave prve korake prema novom životu. Astrologija kaže da vodenim horoskopskim znakovima treba najviše vremena da prebole bivšu ljubav. Njima vladaju emocije i vode ih kroz sve segmente života za razliku od nekih drugih znakova kojim vladaju fizički ili intelektualni element. Za razliku od zračnih ili zemljanih znakova koji brzo prelaze na bolje i nove stvari, ljudi rođeni u vodenim horoskopskim znakovima najviše "ostanu" u svojim osjećajima. Zbog toga ovi horoskopski znakovi vrlo rijetko imaju "lagan" prekid. Vrlo su odani i žele zaštititi ljude koje vole te se zbog toga vrlo teško oporavljaju od izdaje. Čak i kada je posve jasno da se veza ne može nastaviti oni će se pitati je li moralo završiti na takav način.

No to ne znači da su na ovom popisu samo vodeni horoskopski znakovi i da svi reagiraju na isti način. Neki će biti tužni, drugi pokušavati vratiti bivšeg partnera, a mogu biti i godinama ljuti. No postoji iznenađenje na ovom popisu, na njemu se nalazi i jedan vatreni znak. Kraj ljubavi nije nikad lagan, ali sljedeći horoskopski znakovi jako teško kreću naprijed.

