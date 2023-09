'Stoje na mjestu': 4 horoskopska znaka kojima najdulje treba da prebole bivšu ljubav

Neki ljudi vrlo lako krenu naprijed nakon kraja ljubavi, dok drugima treba vječnost da prebole kraj i da u negdje u svojoj blizini primijete novu osobu koja im se sviđa. Neke osobe trebaju mjesece ili čak godine kako bi preboljele staru ljubav. I obično prolaze kroz različite faze - prvo stalno govore o bivšem pa se onda nadaju da će se pomiriti i tek nakon svega shvaćaju da moraju krenuti u proces iscjeljenja i u novi život.

Prema astrologiji neki horoskopski znakovi će vrlo brzo krenuti u novi život, kao da se ništa nije dogodilo. No neki će vrlo teško uspjeti obrisati bol nakon prekida i trebat će im dug period da naprave prve korake prema novom životu. Astrologija kaže da vodenim horoskopskim znakovima treba najviše vremena da prebole bivšu ljubav. Njima vladaju emocije i vode ih kroz sve segmente života za razliku od nekih drugih znakova kojim vladaju fizički ili intelektualni element. Za razliku od zračnih ili zemljanih znakova koji brzo prelaze na bolje i nove stvari, ljudi rođeni u vodenim horoskopskim znakovima najviše "ostanu" u svojim osjećajima. Zbog toga ovi horoskopski znakovi vrlo rijetko imaju "lagan" prekid. Vrlo su odani i žele zaštititi ljude koje vole te se zbog toga vrlo teško oporavljaju od izdaje. Čak i kada je posve jasno da se veza ne može nastaviti oni će se pitati je li moralo završiti na takav način.

No to ne znači da su na ovom popisu samo vodeni horoskopski znakovi i da svi reagiraju na isti način. Neki će biti tužni, drugi pokušavati vratiti bivšeg partnera, a mogu biti i godinama ljuti. No postoji iznenađenje na ovom popisu, na njemu se nalazi i jedan vatreni znak. Kraj ljubavi nije nikad lagan, ali sljedeći horoskopski znakovi jako teško kreću naprijed.

Ovan

Većina vatrenih horoskopskih znakova će s lakoćom krenuti naprijed i lako zaboraviti bivšeg no to ne mogu učiniti ljudi koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovna. Njima vlada planet Mars, planet koji predstavlja ratničku energiju, te zato prekidi ljubavi ne mogu biti lagani. Oni očekuju da zauvijek budu s voljenom osobom i zato je za njih prekid uvijek iznenađenje.

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku vrlo teško će podnijeti ako ih voljeni ostavi i samo krene dalje te će im to potpuno narušiti samopouzdanje. Čak i ako ne žele tu osobu nazad ipak će željeti reći zadnju riječ i to će trajati mjesecima. Ovaj horoskopski znak se jako bori s time da pusti stvari i treba im dulje vrijeme da krenu naprijed.

Rak

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku trebaju veliku grupu prijatelja oko sebe, prekid je mjesto gdje prevladavaju emocije i stalno će željeti slati poruke bivšem. Važno je držati telefon dalje od njih, no i tada će pokušati učiniti sve što je potrebno kako bi se partner vratio, čak i ako to nije najbolje za njih. Oni se vole uhvatiti za nešto i onda to ne puštaju lako. Rakovi vrlo lako oproštaju i zaboravljaju, ali to znači da im je jako teško kada ljubav dođe svome kraju. A kao vodeni znak uvijek na prošlost gledaju kroz ružičaste naočale zbog čega teško kreću u budućnost.

Škorpion

Škorpionima treba vječnost da krenu prema budućnosti, obično se vole fokusirati na smišljanje osvete. Umjesto da krenu naprijed, provest će tjedne pokušavajući napisati savršenu poruku ili smišljati kako uništiti bivšeg. Ovaj vodeni mrzi kada nije u pravu i stoga prekidi ne mogu biti jednostavni događaji u njihovim životima, osobito ako se radi o ružnom kraju ljubavi. Oni će poželjeti baciti kletvu, no osim toga kao snažno intuitivan znak bit će ljuti i na sebe jer su ignorirali znakove koji su pokazivali da bi se prekid mogao dogoditi. Također će se zakleti da im se više nikada neće ponoviti takva situacija. Kako ne žele biti povrijeđeni zauvijek će se sjećati svega što je bivši rekao i učinio, doslovno zauvijek.

Ribe

Od svih 12 horoskopskih znakova, ovim ljudima je najviše potrebno da prebole bivšu ljubav. Ovim horoskopskim znakom vlada planet Neptun te će još dugo biti tuži nakon prekida. U prvim danima plakat će na svim mjestima, i na poslu i u javnosti, čak će možda morati uzeti slobodne dane kako bi shvatili svoje osjećaje. Tjednima kasnije i dalje će biti poetični i sumorni. Jednom kada se oporave od prvotnog šoka počet će pak previše razmišljati. Često krive sebe zbog neuspješne veze i stalno se pitaju jesu li mogli učiniti nešto drugačije. Krenut će lakše u budućnost ako pronađu novu osobu i otkriju nove romantične trenutke.