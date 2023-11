Pun Mjesec 27.11. – četiri znaka bit će posebno neodlučna i dramatična

Puni Mjesec, poznatiji i kao Dabrov Mjesec jer se u to vrijeme dabrovi povlače u svoje jazbine, dogodit će se 27. studenog, a kod pojedinih bi horoskopskih znakova mogao izazvati probleme. Mjesec prelazi u znak agilnih Blizanaca pa su mogući nesporazumi oko emocija i želja.

Blizanci su znak komunikacije i sigurno imaju poruku za sve nas tijekom ovog punog Mjeseca: moramo usporiti i shvatiti to ozbiljno, otkriva astrolog Ryan Marquardt za Bustle. Ne možemo raditi milijun stvari odjednom, a ovaj puni Mjesec snažan je podsjetnik na to.

Puni Mjesec završni je čin svakog lunarnog ciklusa i najčešće je to vrijeme za samorefleksiju i dovršavanje projekata. Ipak, s obzirom na to da ovaj puni Mjesec trenutno prolazi kroz zračni znak Blizanaca, okreće nas drugom smjeru, prema multitaskingu i neodlučnosti. Glavna osobina Blizanaca je dualnost, a ovaj puni Mjesec to naglašava. Kako bismo prevladali teške situacije, najbolje je da je kroz život korak idemo po korak. Četiri horoskopska znaka najviše će osjetiti snagu ovog punog Mjeseca, a u nastavku otkrij je li i tvoj među njima.

Blizanci

Tvoj ego trenutačno je vrlo izražen, i ako ga ne obuzdaš, mogao bi imati negativan učinak. Blizanci bi mogli imati malo previše samopouzdanja i ponašati se prema drugima na nimalo laskav način, ističu astrolozi. Ako postoje određeni problemi u vezi, mogla bi se odviti nova drama. Pripazi na svoje ponašanje. Razmisli o svojim emocijama, a zatim ih otpusti (pisanjem dnevnika ili nekom drugom metodom).

Djevica

Posao nije sve. Čak i ako se situacija u tom aspektu života zahuktava, bilo da je riječ o potencijalnom unapređenju ili uzbudljivom razgovoru za posao, ovaj puni Mjesec podsjetit će te na važnost uspostavljanja ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. Nemoj zaboraviti na ljude koji su ti dragi. Povlačenje granica ključno je za održavanje zdrave ravnoteže između posla i osobnog života. Probaj prilagoditi svoj raspored i više se posvetiti sebi i ljudima do kojih ti je stalo.

Strijelac

Komunikacija je izuzetno važna, osobito kad je riječ o vezama. Jesi li zbog određenih odnosa počela gubiti 'svoje ja'? Reci kako se osjećaš, čak i ako to znači da ćeš ponovno morati uspostaviti neovisnost i neko vrijeme biti sama. Ranjivost je snaga, a ne slabost. Nadalje, dobro razmisliš prije nego nekome kažeš 'da'. Obvezivanje sa sobom donosi i veliku odgovornost. Nemoj to zaboraviti.

Ribe

Osjećaš li se pomalo nemirno? Ovaj puni Mjesec mogao bi povećati napetosti kod kuće. Možda će na površinu opet isplivati stara obiteljska drama ili će se dogoditi neke promjene vezane uz tvoju životnu situaciju. Problemi u privatnom životu mogli bi negativno utjecati i na motivaciju i uspjeh na poslu. Pokušaj promijeniti okruženje i umjesto od doma raditi negdje drugdje ili pronađi zanimljiv hobi koji će te izvući iz kuće.

