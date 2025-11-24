Djevica
24. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Neki vaši kolege danas će biti malo osjetljivi, pa im pomozite ako negdje zapne. Vaša otvorenost je veliki plus.

Zdravlje&savjet

★★★★★

Jači ste od drugih.

