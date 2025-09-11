Djevica
Djevica

Djevica

11. rujna 2025.

Posao

★★☆☆☆

Vježbat ćete „labavljenje“, odnosno kao se odmaknuti i opustiti od posla i onog što vas muči.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Tehnike relaksacije su tu.

