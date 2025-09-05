Blizanci
5. rujna 2025.

Posao

★★★★☆

Osjetit ćete prolaznu potrebu za povlačenjem, pa ćete, ako je ikako moguće, djelovati iz sjene.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Brige koje će se pojaviti obična su iluzija.

