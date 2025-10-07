Bik
Bik

Bik

7. listopada 2025.

Posao

Unoseći emocije u posao mogli biste učiniti nešto što se neće svidjeti vašim nadređenima.

Zdravlje&savjet

Nečistoća kože. Koristite kamilicu.

Bik
Bik