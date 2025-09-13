ZADOVOLJNO NEPCE
Posao
★★★☆☆
U fazi ste kad vaše umjetničke ideje dolaze takvom brzinom i količinom da ih teško zaustavljate. Nešto će trebati zapisati za ubuduće.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Pogledajte da li stojite s nogama na zemlji.
