Bik
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za subotu: Lavovi pazite što govorite, djevice će biti nervozne

Žena.hr
30. siječnja 2026.
Horoskop za subotu: Lavovi pazite što govorite, djevice će biti nervozne
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Odličan je dan za druženja, povezivanja s ljudima, obnovu prijateljstava i razvoj ljubavnih veza. Navalite. POSAO: Neki će se zateći na zanimljivom sastanku na kom će biti svega – od nemoralnih ponuda do moraliziranja i filozofiranja. ZDRAVLJE&SAVJET: Klupko se treba odmotati do kraja.

Bik

LJUBAV: Rijetko kada vam riječi na dolaze na pravi način, no baš tako je danas. Šutite i volite bez objašnjavanja. POSAO: Mogući su mali nesporazumi u suradnjama ili verbalnim dogovaranjima. Mašta će vam pomoći da dokučite bit. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste sasvim dobro.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je odličan dan za svaku vrstu druženja punog dobrih namjera i iskrenosti. Izađite, prošetajte, volite se. POSAO: Dobit ćete posebna znanja. Neki će se iznenaditi kad shvate da otkrivaju dublje uvide u stvarnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se budućnosti.

Rak

LJUBAV: Uspjet ćete u potpunosti pokazati ono što osjećate. Bit će to dobro. Važno je jedino da ne pričate previše. POSAO: Razmišljat ćete kako uvesti svježe snage u posao koji radite. Osmislit ćete dobar plan za to. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki djeluju u ilegali.

Lav

LJUBAV: Možete očekivati vrlo ispunjavajući ljubavni dan. Čak i ako ste sami, mogli biste se odlično zabaviti. POSAO: Svi poslovi u kojim mogu doći do izražaja vaše kvalifikacije i specifična znanja danas su dobro postavljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne morate baš sve otkriti.

Djevica

LJUBAV: Vaša osjetljivost danas će biti povećana, a druga strana bit će sklona eksperimentiranju u ljubavi. POSAO: Na dnevni red dolaze zaostaci u poslovanju. To vas živcira i stvara vam zbrku, ali što se mora, mora se odraditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoza i umor.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete maksimalno usredotočeni na voljenu osobu jer će situacija ili partner osobno tako tražiti. POSAO: Mnogi će se uspjeti kreativno izraziti, a njihove umjetničke ideje bit će prihvaćene. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Škorpion

LJUBAV: Prazninu koja je ostala između vas i voljene osobe danas ćete uspješno nadomjestiti većim erotskim aktivnostima. POSAO: Vaša inteligencija pokazat će se kao vrlo maštovita i pronicljiva u isto vrijeme. Imat ćete briljantne ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Uhvatite koju zraku sunca.

Strijelac

LJUBAV: Potrudit ćete se biti pristojni i ljubaznim ponašanjem nadilaziti prazninu u osobnim odnosima. POSAO: I dalje vas čeka dosta posla, ali tu je i zarada. Danas biste si mogli dopustiti malo veći trošak. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se poput ptice u zraku.

Jarac

LJUBAV: Partner će vam ukazati način kako bolje izražavati emocije. Rado ćete prihvatiti njegov stil. POSAO: Kad pomislite na posao u vama se budi mali bijes što ne možete više utjecati na stvari. Bez brige, doći će i to vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.

Vodenjak

LJUBAV: Zabava na koju se spremate bit će dobra, a ljudi vama naklonjeni. Samci će biti sretni u društvu ako ne pričaju previše, jer ih neće razumjeti. POSAO: Vaši kolege danas će vam izmamiti osmijeh na lice, jer će vas potaknuti da rješavate jednu zagonetku, a vi volite biti detektiv. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokažite svoje talente.

Ribe

LJUBAV: Svoje privatne odnose danas ćete graditi na vrlo suptilnim razinama. Bit će vam važno ono što je skriveno i nježno. POSAO: Malo će vam nedostajati da dobijete alergiju na šefa. Pokušajte se bar u mislima odmaknuti od istog. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za subotu: Lavovi pazite što govorite, djevice će biti nervozne