SAVJETI KOJI POMAŽU
Posao
★★★☆☆
Sad vam je već potpuno jasno da ne držite konce u svojim rukama, ali vas to ne brine toliko koliko pitanje dokle će to trajati.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Budite realniji.
