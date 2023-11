Vesna Pisarović u vatrenim crvenim kombinacijama pjevala pred punom Cibonom

Zagrebačka Cibona bila je, baš kako se i najavljivalo, pretijesna za sve one koji su ovaj petak odlučili provesti na koncertu Vesne Pisarović. Više od šest tisuća razdraganih fanova jedne od naših najpopularnijih pop pjevačica potvrdilo je svojim dolaskom ono o čemu se mjesecima priča po glazbenim kuloarima, a to je da je Pisarović svojim velikim "comebackom" na hrvatsku scenu potvrdila sada već kultni status koji uživa među svojim poklonicima. No oni više nisu samo generacija koja je tamo dvije tisućitih, u jeku Vesnine popularnosti, živjela svoje najljepše i najbezbrižnije mladenačke dane. Ta publika je odrasla i ostala s njom svih ovih godina, no njima se na jučerašnjem koncertu pridružila i ova nova, mlađa, sasvim nova generacija koja je Pisarović prigrlila kao svoju od prvog povratničkog nastupa, iako se mnogi od njih u vrijeme njezinih najvećih uspjeha nisu niti rodili.

Foto: Mario Poje i Filip Popović

Koncert u Ciboni bio je glazbeno putovanje kroz Vesninu karijeru, obilježenu brojnim hitovima, danas već evergreenima, poput Da znaš, Jutro donosi kraj, Da sutra umrem, Dolje na koljena, Sasvim sigurna i brojnim drugima, proizašlih mahom iz kreativnog pera Milane Vlaović, danas naše cijenjene spisateljice i kolumnistice. Na pozornici joj se u jednom trenutku pridružila i naša mlada pjevačica i kantautorica Nika Turković kao gošća iznenađenja, što je posebno raznježilo publiku, ali i pokazalo vrlo sličan glazbeni senzibilitet ove dvije sjajne pjevačice i interpretatorice.

Vesna je također odabrala i poseban styling za ovaj koncert - svi outfiti su bili u crvenoj boji. Vatreno crveni kaput od lateksa, kožni cro top, kratka jakna u istoj boji, visoke platforme, kožne hlače, kao i fantastična mini haljina. U ovim kombinacijama Vesna je bila senzualna, ali na svoj način, a opet je boja njezinih outfita naglasila i boju srca. Ipak se radilo o koncertu koji se zvao "Pokaži srce".

Foto: Mario Poje i Filip Popović

"Ova večer je za mene velika iz više razloga. Novi početak. Jedna divna večer i jedan veliki, veliki koncert. Sve se fuzioniralo na najljepši način, od organizacije i produkcije, mog benda, generacija koje su kao jedna disale zajedno i pjevali sa mnom od prvog do zadnjeg stiha, do činjenice da je sve bilo obojeno tom jednom humanom notom, budući da je koncert dio projekta Pokaži srce, koji se brine o mladim sportašima i unaprjeđenju njihovog zdravlja“ - nije krila emocije pjevačica nakon što je sve završilo.

Foto: Mario Poje i Filip Popović

Foto: Mario Poje i Filip Popović

