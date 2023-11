Crveni komadi iz Manga i Zare u koje smo se zaljubile ove jeseni

Svake sezone se istaknu neke boje, a ove jeseni se nosi - crvena. Svaki komad odjeće se može pronaći upravo u ovoj boji - od kaputa do suknje i to nije neobično. Crvena boja pozitivno utječe na ljude - čini na budnijima, ali i snažnijima. Stoga nije neobično da su žene ove jeseni poželjele hodati u crvenom kaputu ili vesti,

Osim toga dodavanje nekog crvenog komada u neutralne lookove osvježit će neke stare kombinacije. No nije potrebno biti u crvenom od glave do pete da bi izgledala trendi. Ponekad je dovoljno samo dodati par čarapa u jarkoj boji ili pulover, ovakvi dodaci će odmah podići svaki look.

Glamurozna i pomalo zavodljiva, crvena boja će sasvim sigurno začiniti i svaki blagdanski outfit, ne smijemo zaboraviti da je i prosinac blizu. U high street kolekcijama se ponajviše ističu ženstvene haljine i kombinezoni, no ako je riječ o nekom ležernijem druženju, dobar izbor može biti i džemper ili pak kaput u crvenoj boji. U svakom slučaju, crveni komadi nepogrešiv su izbor kad je riječ o trendi outfitima ove jeseni, a neke od najboljih modela iz aktualne ponude izdvojile smo u nastavku.

Foto: Instagram, Mango, Zara

Mango, 70 eur

Jakna od tvida s džepom.

Mango, 50 eur

Sandale s metalnom potpeticom.

Zara, 22,95 eur

Jednostavna dolčevita.

Mango, 180 eur

Sako za odijelo s guipure čipkom.

Mango, 60 eur

Košulja-haljina na preklop.

Zara, 149,00 eur

Kratko rezani kimono od vune.

Mango, 40 eur

Rebrasta midi suknja.

Zara, 39,95 eur

Dugi prsluk s pojasom.

Mango, 46 eur

Kratka haljina sa šljokicama.

Zara, 80 eur

Duga haljina izrađena od 29 % viskozne pređe. Okrugli ovratnik i dugi zvonoliki rukavi.

Zara, 50 eur

Kratki blejzer bez revera.

Zara, 60 eur

Duga haljina širokog izreza i dugih rukava.

Zara, 30 eur

Pulover dugih rukava s povišenim ovratnikom.

Zara, 129 eur

Strukirani kaput od mješavine vune.

Zara, 50 eur

Vuneni kardigan s uzorkom pletenica.